Jaja u prodavnicama u Srbiji neće više biti u frižiderima

Kupci će ubuduće u trgovinskim lancima jaja morati da potraže na policama pored brašna i šećera, umesto u rashladnim vitrinama.

Novi propisi omogućili su trgovcima da ove proizvode više ne čuvaju u fižiderima. Iako se mnogi potrošači čude novom trendu i pitaju se da li će namirnice ostati zdrave u novim uslovima, stručnjaci tvrde da nema razloga za brigu, pošto jajima najviše prija temperatura iznad pet stepeni.

Zoran Rašić iz Veterinarskog specijalističkog instituta „Jagodina“ smatra da trgovinski lanci ne prave velike zalihe, već rade nabavku prema potražnji, tako da je rizik od higijenske neispravnosti sveden na minimum. Pravilnik o kvalitetu jaja je, kako naglašava, potpuno usklađen sa evropskim direktivama, a u Srbiji se primenjuje od početka ove godine.

U kompaniji „Lidl Srbija“ kažu da su promenili mesto prezentacije jaja sa temperaturnog na ambijentalni režim i da su to poslednje evropske preporuke obuhvaćene i Pravilnikom o kvalitetu jaja Republike Srbije koji upućuju da ovu namirnicu nije preporučljivo čuvati u frižideru, što podržavaju i njihovi domaći dobavljači.

A i u „Merkatoru S“ i „Univereksportu“, dok „Delez“ primenjuje oba režima skladištenja.

„Nije dobro da se temperatura čuvanja menja sa niže na višu, dok je obrnuto dozvoljeno“, naglašava Rašić. „Kada kupimo jaja koja su u prodavnici bila van frižidera, kod kuće ih možemo čuvati u njemu ili u ostavi. Ali, ako su stajala u frižideru u marketu, moraju da se čuvaju na isti način da se ne bi prekinuo hladni lanac. Veoma je važan rok trajanja ove namirnice, koji teče 28 dana od trenutka proizvodnje.“

I Zoran Ivanović, načelnik Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, napominje da se jaja A klase ne izlažu postupku hlađenja na temperaturi nižoj od pet stepeni Celzijusa.

Maksimum nije propisan

Predsednik Udruženja Srbije za živinarstvo Rade Škorić, ističe da Pravilnik nije definisao gornju temperaturu na kojoj treba da se čuvaju jaja.

„Ostavljeno je na proizvođaču i trgovcu da urade monitoring do koje temperature nije rizik da jaje stoji“, govori Škorić. „Pravilnik to nije definisao, a mi se zalažemo da ipak budu u rashladnim sistemima. Idealna temperatura za čuvanje je između 14 i 20 stepeni. Mora uvek biti kontinuirana temperatura. To utiče na kvalitet.“

„Pravilnik o kvalitetu jaja propisuje da ovaj proizvod može da se drži na nižoj temperaturi od pet stepeni samo tokom transporta, koji je kraći od 24 sata ili u maloprodajnim objektima, ali ne duže od 72 sata“, objašnjava Ivanović za Novosti.

„U kućnim frižiderima postoje poklopci, upravo da ove namirnice ne bi bile previše hladne. Temperatura u njima je između osam i 12 stepeni. U prodavnicama niko ne drži jaja u delu gde se čuva meso, gde je temperatura od dva do četiri stepena, već kod mleka, gde je temperatura oko sedam stepeni. Nauka je napredovala, pratimo evropske propise i standarde i zato se propisi menjaju.“

(Novosti)

