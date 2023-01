Janjić: Američki zvaničnik u Beogradu proverava da li je moguć nastavak dijaloga Srbije i Kosova

Direktor Foruma za etničke odnose Dušan Janjić ocenio je danas da je cilj predstojeće posete savetnika Stejt departmenta Dereka Šolea (Chollet) regionu da bi video da li je moguće pokretanje političkog dijaloga Srbije i Kosova.

On je za agenciju Beta kazao da će se Šole, koji će od 11. do 13. januara posetiti Beograd i Prištinu, „susreti s poznatim činjenicama i novim detaljima i incidentima“, ali da to, kako je ocenio, ništa ne odudara od njegove političke agende, i da je došao u decembru.

„Mislim da Šole i drugi (u delegaciji SAD) dolaze s idejom da se vidi da li je ispunjen uslov da se krene na politički dijalog i mislim da će zaključak biti da je daleko od poltičkog dijaloga, to je moj sud, ali sačekajmo 12. januar (i posetu Beogradu)“, kazao je Janjić.

Napomenuo je da će „biti interesantnije ono što Šole ima da kaže“, a ne šta će, kako je rekao, imati oni njemu da kažu.

Smatra da američka administracija „za sada ne može da ponudi nešto što (izaslanik SAD za Balkan Gabrijel) Eskobar i drugi nisu najavili, ili što (ambasador SAD u Beogradu Kristofer) Hil nije rekao“.

„Rekli su da treba prvo stabilizovati bezbednosnu situaciju, a ona je sve gora i gora“, kazao je Janjić.



Napomenuo je da, kada to bude završeno, ide i „pitanje koje do sada niko nije pipnuo“, odnosno o saradnji srpskih i kosovskih policijskih i bezbednosnih službi.

„To nije hteo ni Beograd, a pitanje je i kako će, i da li uopšte hoće kosovske vlasti da saradjuju u sektoru bezbednosti“, rekao je on.

Kazao je da je tu pitanje hoće li političari da saradjuju na podizanju stepena bezbednosti ili će, kako je ocenio, „i dalje da vode situaciju ka oružanim sukobima“.

Prema njegovim rečima, tu je i pitanje da li predstavnici Srpske liste nameravaju i kako će i kada da se vrate u institucije Kosova, pogotovu na Severu.

Janjić je rekao da je pitanje da li Beograd, „koji je itekako doprineo bezbednosnom vakuumu, povlačanjem (srpskih) policajaca sa Severa, barikadama i zaoštravanjem atmosfere putem izjava poltičara“, misli da prestane s tim.

Kazao je da SAD, u smislu treninga i obuke najviše rade sa kosovskim bezbednosnim snagama (KBS), te ocenio da je za američku administraciju posebno važno što je pripadnik tih snaga osumnjičen za ranjavanje srpskog dečaka i mladića.

„SAD je posebno važno što je pripadnik KBS učestvovao u incidentu koji je izgleda imao sve oznake medjuentičkog, a moguće i verskog incidenta, više će se tokom istrage znati priroda tog akta, ali to govori da bezbednosno stanje na Kosovu nije dobro“, rekao je Janjić.

On smatra da je to rezultat višegodišnjeg „nebavljenja dijalogom“, odnosno, kako je kazao, „ne bavljenja osnovnim poslom, unapredjenjem odnosa medju ljudima i narodima, a na njihovim kvarenjem“.

Dodao je da „SAD najviše rade sa KBS u smislu treninga i obuke“ i, kako je naveo, imaju i uticaj, ili bi trebala da ga imaju, na selekciju ljudi“.

Kazao je da se pravario svako ko je verovao da će bezbednosna situacija „tek tako“ da se smiri nakon uklanjanja srpskih barikada na severu Kosova, te dodao da se to znalo „jer jednostavno, ne menjaju se politike“.

Janjić je napomenuo da Beograd nije zadovljan odgovorom KFOR-a u vezi sa odbijanjem povratka srpskih bezbednosnih snaga na Kosovo.

On smatra da će se nastaviti sa politikom dokazivanja da je KFOR jedina snaga koja može da garantuje bezbednost, ali da, eto, nije u stanju da je garantuje“.

Savetnik Stejt departmenta Derek Šole (Chollet) razgovaraće 12. januara u Beogradu sa zvaničnicima Vlade Srbije o energetskoj bezbednosti, regionalnoj ekonomskoj integraciji i napretku u pogledu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Kako je nedavno saopštio Stejt department, on će takođe razgovarati o ulozi Srbije u jačanju regionalnog mira i bezbednosti i njenom kontinuiranom angažovanju u dijalogu koji vodi EU u cilju normalizacije odnosa sa Kosovom.

Pre Srbije, Šole će posetiti Severnu Makedoniju, Kosovo i Ujedinjene Arapske Emirate (UAE).

Cilj posete Severnoj Makedoniji, Kosovu i Srbiji, od 11. do 13. januara, jeste da se „podvuče trajna posvećenost SAD miru, stabilnosti i prosperitetu na Zapadnom Balkanu“.

U Skoplju će savetnik američkog Stejt departmenta sa zvaničnicima vlade razgovarati o energetici, ekonomiji i borbi protiv korupcije.

Šole će u Prištini sa kosovskim zvaničnicima, drugim političkim liderima i predstavnicima civilnog društva razgovarati o naporima SAD da pomognu u unapređenju kosovskih evroatlantskih integracija, uključujući i dijalog uz podršku EU za postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, usredsređenih na međusobno priznavanje, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

