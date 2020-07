Još jedna protesna vožnja zbog kafilerije u Zrenjaninu

Kolona vozila kojom su Zrenjaninci iskazali negodovanje zbog nesnosnog smrada prošla je večeras pored kafilerije, a zatim i ulicama u delu grada čiji su stanari njime najviše pogodjeni.

Protestnu vožnju kao i prošle subote organizovalo je udruženje gradjana „Stop Kafileriji“.

Predsednik tog udruženja Vladimir Dragić ukazao je da gradjani nemaju poverenja u obećanja koja su im tokom nedelje dali čelnici grada i direktor kafilerije „Prekon“ o rešavanju problema – mogućem izmeštanju na drugu lokaciju.

„Najiskrenije bih voleo da se to dogodilo, i lično bi im na tome zahvalio, i njima i gradu, kome god, pošto vidim da je grad uzeo ulogu medijatora, da se taj problem reši“, rekao je Dragić.

Ukazao je da su predstavnici grada bili i na tribini 2018. godine kada su iz kafilerije obećali da će ugraditi opremu koja će omogućiti da smrada više ne bude.

„Ništa se nije desilo, otuda i naše poljuljano poverenje da to može da se izgura do kraja, kada bi se to rešilo, mogao bih svoje dete da puštam napolje svako veče bez posledica“, kazao je on.

Rekao je da gradjani smatraju da su u pitanju i obećanja data posle prošlonedeljnog protesta kako bi se javnost umirila.

„Nas interesuje kada će ti tačno biti da znamo, ako kažu biće za 30 dana, nema problema, mi ćemo naše aktivnosti obustavitii sačekati taj dan koji navedu kao krajnji rok za izmeštanje, ili šta već“, rekao je još Dragić.

Zrenjaninci negoduju zbog nesnosnog smrada, ukazuju da zbog toga ne mogu da otvore prozore, da osećaju glavobolje i mučninu, a da im problem čine i štetne materije u vazduhu.

Udruženje „Stop Kafileriji“ uputilo je pre nekoliko dana i pismo vlasniku kafilerije „Prekon“, koja posluje u sastavu kompanije“Matijević“, Petru Matijeviću zatraživši da reši problem i shvati ga ozbiljno.

Večeras su na kapiji kafilerije ostavili i poruke gradskim čelnicima da preduzmu nešto i pomognu u rešavanju problema.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.