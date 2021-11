Jutros magla na više puteva smanjuje vidljivost

BEOGRAD – Na auto-putu E-75, zbog pojave magle vidljivost je jutros smanjena na više deonica.

Od petlje Novi Banovci do petlje Vodanj, vidljivost je samnjena na 100 metara, od petlje Vodanj do petlje Batočina, smanjena je vidljivost na 150 metara, od petlje Batočina do petlje Pojate, na 50 metara, kao i od petlje Trupalske šume do petlje Leskovac jug, saopštili su Putevi Srbije.

(Tanjug)

