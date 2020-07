Kako će izgledati naredna školska godina – ministarstvo predlaže više modela

Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević kaže da će roditelji osnovaca imati mogućnost da se opredele da li će u narednoj školskoj godini njihova deca pratiti nastavu u školi uživo ili od kuće onlajn.

On je rekao da prednost u nastavi uživo imaju niži razredi osnovne škole, jer deca do 12 godina po zakonu ne mogu sama da ostaju kod kuće, kao i da je iz pedagoških razloga važna nastava uživo posebno za učenike prvog razreda koji su na početku školovanja i treba da se prilagode školskoj sredini.

„Spremili smo nekoliko modela koje ćemo početkom nedelje predstaviti medicinskom delu Kriznog štaba. Modele smo radili na osnovu preporuka koje smo do sada dobili“, rekao je Šarčević.

On je za Tanjug naglasio da će svi osnovci od 1. septembra imati po četiri časa u školi i da će časovi trajati po 35 minuta. Već od oktobra nastojaće da se pojača broj časova za učenike osmog razreda

Od 8.00 do 11.00 sati u školu će dolaziti učenici prvog i drugog razreda, termin od 11.00 do 14.00 sati rezervisan je za treći i četvrti razred, od 14.00 do 17.00 – peti i šesti, a od 17.00 do 20.00 sati je termin sedmaka i osmake.

Između smene svake grupe učenika obavljaće se detaljna dezinfekcija učionica, a biće obavezno i pridržavanje preporuka lekara – đaci i nastavnici moraju nositi maske, a kako bi se obezbedilo četiri metra kvadratna po učeniku u učionici ne sme biti više od 15 đaka.

Osim nastave uživo za roditelje je ostavljena mogućnost da biraju, te ako žele njihova deca mogu pratiti i nastavu onlajn, ali su u obavezi da dođu u školu da odgovaraju i dobiju ocenu.

„Kod nekog roditelja strah je veliki. Takođe, imate i porodice gde je neko pozitivan na virus korona, neko ima drugo oboljenje pa se plaše da će deca virus doneti iz kolektiva“, rekao je Šarčević i pojasnio da se već snimaju onlajn časovi.

Upitan kako će se obezbediti dovoljan broj učitelja i nastavnika ukoliko odeljenja moraju da se podele na maksimalnih 15 učenika, Šarčević je naveo da će biti angažovani svi školski resursi – učitelji iz boravka, ali i tehnološki viškovi koji dobijaju platu, a nisu raspoređeni.

„Tu su i školski psiholozi, pedagozi, bibliotekari, jer sada je prioritet da se nastava stavi kao osnova cele priče. Niko neće biti preopterećen, vodilo se računa da svi imaju 40 časova u radnoj nedelji“, naglasio je on.

Najveći problem biće organizovanje nastave u školama u Zapadnoj Srbiji – Sjenici, Tutinu, Novom Pazaru, gde je veliki broj učenika i manjak školskog prostora.

„Tu ne možete da delite odeljenja u dve grupe već moramo u tri. Prioritet za nastavu uživo će imati niži razredi koji će zauzimati više termina, te će jedne nedelje peti i šesti razred imati nastavu u školama, a sedmi i osmi onlajn. Sledeće nedelje u škole će dolaziti đaci sedmog i osmog razreda“, naveo je on.

Škole koje su imale boravak za decu, imaće ga i ubuduće u istom obimu.

Napominje da će od septembra disciplina u školama morati da bude mnogo stroža, te će tako učenik za nenošenje maske prvo biti opomenut, zatim ukoren, a ukoliko nastavi da skida masku i suspendovan.

„Donećemo posebna pravila i uredbu koja važe u vanrednim situacijama da učenik može biti suspendovan, jer ako bude ponavljao češće da skida masku on ugrožava bezbednost druge dece. Mere moraju da se poštuju“, naveo je on.

Škole će za nastavnike i drugo osoblje nabaviti maske, a za učenike to će raditi roditelji. Preporuka ministra je da se za decu nabave pamučne maske koje mogu da se peru i koje su prilagođene njihovom uzrastu.

Pripreme za nastavu od septembra, kako je naveo, rade se tako da đaci imaju dovoljno materijala za kvalitetno učenje.

Srednja škola, pojašnjava ministar, ima svoje specifičnosti, razlikuje se rad u gimnazijama, srednjim stručnim školama, školama koje rade po dualnom modelu obrazovanja.

U srednjim školama je uglavnom rad u dve smene, te će tako na nedelju dana da se smenjuju nastava u školi i onlajn. Nedelju dana će nastavu će da prate u školi prva i druga godina, a u to vreme treća i četvrta će da rade onlajn od kuće. Zatim se smenjuju.

(Sputnjik)

