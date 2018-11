Kako je Tanjug ispao nevidljiv u izveštaju TS o inspekcijama

BEOGRAD – Prema danas predstavljenom istraživanju Transperentnost Srbija, među medijima koje su državne inspekcije „zaobilazile“ poslednje tri godine nalazi se i Tanjug, iako je, naprotiv, u toj agenciji u dva maha obavljen inspekcijski nadzor – inspekcija rada u aprilu 2018. godine, i poreska inspekcija u maju 2017. godine.

Mimo činjenice da tom prilikom nisu konstatovane nikakve nepravilnosti, ostalo je pitanje zašto ta dva inspekcijska nadzora nisu konstatovana izveštajem, što može da navede na pomisao da je Tanjug, nekim povodom, izuzet od kontrole.

Na to pitanje, Nemanja Nenadić iz TS odgovara da ta organizacija nije dobila podatke o poreskim kontrolama, izuzev za Bor, a da podatak o nadzoru inspekcije rada u Tanjugu nije ni mogao da se nađe u izveštaju, jer on obuhvata period od 2015. do 2017, te u njega nisu ušli podaci za 2018. godinu.

Transparentnost Srbija sprovela je istraživanje o inspekcijama u medijima, na osnovu kojeg se, kako su naveli na pres konferenciji, ne može izvesti nedvosmislen zaključak da je bilo koja od tri inspekcije – tržišna, rada i veterinarska – zloupotrebljavana u cilju pritisaka na pojedine medije, a da je kontrola kod drugih izostajala ili bila značajno slabija.

Zlatko MInić iz TS je rekao da se, međutim, ne može izvesti ni potpuno pouzdan zaljučak da su svi privredni subjekti tretirani na isti način.

(Tanjug)