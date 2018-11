Karlovačka gimnazija proslavila 227 rođendan

SREMSKI KARLOVCI – Najstarija gimnazija u Srbiji, Karlovačka gimnazija, obeležila je 227 godina od osnivanja.

Svečanom akademiji i otvaranju učionice namenjene izučavanju kineskog jezika i kulture, u okviru Konfucijevog Instituta, prisustvovali su predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević.

„Značaj Karlovačke gimnazije je nemerljiv za naše obrazovanje. Kroz njen dan treba da budemo dostojni onog vremena koje iz nas, ali i vremena koje se nalazi ispred“, rekao je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović.

„Posebno nas je obradovala ideja državnog vrha da se se ovde započne sa osnivanjem Univerziteta”, napomenuo je on, a potom najavio i da je u pripremi zakon koji će na sveobuhvatan način doprineti očuvanju kulturnog nasleđa Sremskih Karlovaca i razvoju svih potencijala te opštine.

Mirović je na kraju dodao i da Pokrajinska vlada realizuje niz projekta u delu komunalnog, infrastrukturnog i turističkog razvoja.

„Vlada Srbije osnovala je Radnu grupu koja će raditi na izradi Zakona o Sremskim Karlovcima, sa ciljem očuvanja kulturnog ambijenta, ali i izgradnje Univerziteta u Sremskim Karlovcima”, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladen Šarčević i dodao: „To je veliki poduhvat od nacionalnog značaja na kome ćemo zajedno raditi. Da naši Karlovci postanu srpski Haidelberg ili Oksford”.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević rekao je na svečanosti u Sremskim Karlovcima da je ulaganje u obrazovanje jedan od prioriteta tog ministarstva i Vlade Srbije, jer je znanje najvažniji resurs svakog društva.

On je istakao i da Ministarstvo prosvete zajedno sa Vladom Srbije, pokrajinskom vladom i lokalnim samoupravama već ulaže u obnovu mnogih srednjih škola u Srbiji, navodeći primer gimnazija u Surdulici, Senti i Karlovcima.

Šarčević je najavio i da će ulaganja u obrazovne ustanove biti nastavljena i naredne godine.

„Zadatak nam je da poboljšamo uslove za rad i učenje, da podignemo kvalitet nastavnog programa, da, između ostalog, gradimo nove učeničke domove…“, rekao je ministar prosvete.

On je ponovio da se radi i na tome da srednje obrazovanje postane obavezno i da će to dovesti do još većeg ulaganja države u obrazovni sistem.

Šarčević je podsetio i da je Vlada Srbije osnovala je Radnu grupu koja će raditi na izradi Zakona o Sremskim Karlovcima, sa ciljem očuvanja kulturnog ambijenta, ali i izgradnje Univerziteta u Sremskim Karlovcima.

„To je zadatak i veliki poduhvat od nacionalnog značaja na kome ćemo zajedno raditi u budućnosti“, rekao je ministar Šarčević.

Mirović je podsetio da su se u ovoj gimnaziji školovali prvi moderni srpski intelektualci poput Borislava Mihajlovića Mihiza, Branka Radičevića, Jovana Sterije Popovića, Sime Milutinovića Sarajlije, Đorđa Natoševića.

Svečanoj akademiji prisustvovali su i savetnik ministra prosvete Aleksandar Pajić i šefica Kancelarije Evropske investicione banke za Zapadni Balkan Dubravka Negre.

(Tanjug)