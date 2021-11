Karneks prva kompanija koja je donirala hranu u okviru inicijative Spasimo hranu

Kompanija Karneks (Carnex), članica MK Grupe, objavila je danas da je prva kompanija koja je donirala svoje proizvode u okviru inicijative „Spasimo hranu“ i tokom Nacionalnog dana davanja, koji je ove godine bio posvećen prikupljanju hrane za najugroženije, donirala je 2.800 pakovanja humusa.

„Naša je moralna obaveza da budemo svesni problema, siromaštva i gladi, a cilj svima nama, posebno kompanijama koje to i mogu, treba da bude da pomognemo da se sačuva hrana, da dodje do svih kojima je neophodno. To nije samo čin odgovornosti, nego i čin ljudskosti koji će svima pomoći da živimo bolje“, istakla je direktorka marketinga kompanije Karneks Olivera Papestijević na panelu posvećenom predstavljanju rezultata kampanje „Spasimo hranu, spasimo humanost, u okviru konferencije CSR forum, navedeno je u saopštenju.

Istakla je da za Karneks, kao jednog od lidera u industriji hrane, borba protiv gladi je prirodno opredeljenje.

„Pomoć zajednici i podrška aktivnostima protiv rasipanja hrane deo su naše misije i nastojimo da, koliko god možemo, omogućimo bar jedan siguran obrok za što više ljudi“, naglasila je Papestijević.

Podesća se i da je Karneks, u partnerstvu sa Bankom hrane, do sada, u protekle četiri godine, donirao više od 70 tona svojih proizvoda za oko 250 udruženja i institucija širom Srbije, čime je obezbedjen makar jedan obrok za oko 420.000 ljudi.

Istaknuto je da će se ovakav način doniranja sigurno i dalje nastaviti i proširiti.

Pored toga, kompanija tradicionalno donira lokalnim udruženjima i ustanovama u Vrbasu i okolini, i podržava mnoge sportske i kulturne aktivnosti mladih, pomaže socijalne institucije za starije i domove za ometene u razvoju.

U kampanji „Spasimo hranu“, koju su organizovali Srpski filantropski forum i Koalicija za dobročinstvo, predvodjeni Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, uz podršku Američke agencije za medjunarodnu saradnju (USAID), učestvovale su i ostale članice MK Grupe, pa je tako kompanija Flora donirala više od 2.000 konzervi proizvoda (krastavca, cvekle, boranije i kukuruza), Sunoko je donirao tonu šećera, a Agrounija se priključila akciji sa 1,5 tonom jabuka i 300 litara sokova.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.