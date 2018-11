„Kfor je znao za zločine nad Srbima, a ćutao je“

Radna grupa Skupštine Srbije za istragu zločina OVK uspela je dođe do dela međunarodne dokumentacije na Kosmetu koja pokazuje da su međunarodne misije — Kfor, Unmik, OEBS raspolagali informacijama o počinjenim zločinima, ali da ništa nisu preduzeli.

To je za Sputnjik izjavio šef te grupe i predsednik Odbora Skupštine Srbije za KiM Milovan Drecun. To što su ćutali, kaže Drecun, pokazuje da je bilo zataškavanja i da je trebalo da Srbi budu prikazani kao zločinci. On kao primer navodi izveštaj misije OEBS-a na Kosmetu o razgovoru sa ljudima koji su držali ilegalne zatvore terorističke OVK u zoni odgovornosti komandanta Rustema Mustafe Remija.

„U tom izveštaju se kaže da je jedan od onih koji je držao te zatvore rekao ljudima iz OEBS da su kod njega u zatvoru bila dvojica srpskih novinara. Pretpostavljam da se radi o Đuri Slavuju i njegovom kolegi. A umesto da se ovi OEBS-a zainteresuju i pitaju gde su ti ljudi, oni su ćutali. Ili slučaj braće Ristić, Svetozara i Vitomira. Razumem zahtev SAD da se reši ubistvo braće Bitići koji su bili pripadnici terorističke formacije Atlantska brigada — niko ne sme nekom da presudi bez suđenja.

Ali ako insistirate da se reši slučaj Bitići mi od vas tražimo da rešite slučaj civila, braće Ristić, pošto se desio u zoni odgovornosti američkog Kfora. Naime, vojnici američkog Kfora 23. jula 1999. godine upadaju u porodičnu kuću Ristića. Prilikom pretresa prevodilac je bio Albanac Ravnobaja, a nakon toga je cela porodica odvedena. Baba i majka su pušteni, otac prebačen u Gnjilane, a zatim u bazu Bondstil. Puste ga, ali ga ne vrate tamo odakle su ga odveli, a tada kretati se od Gnjilana do Kamenice, a biti Srbin značilo je da nemate šanse da preživite. Dolazi brat po njega. Pošto nema konvoja, on i brat odlučuju da se vrate autobusom. Odlaze prema autobuskoj stanici, ali ih ponovo hapse pripadnici američkog Kfora i odvode u internat. Navodno su ih pustili i tu im se gubi trag. Mi imamo o tome kompletnu prepisku Međunarodnog crvenog krsta sa komandantom baze Bondstil i tu se pominje Ravnobaja kao mogući osumnjičeni za zločin. Tela braće Ristić su pronađena među osam tela u plastičnim vrećama u kontejneru u krugu bolnice koju su u početku pod kontrolom držali pripadnici američkog kontingenta Kfora. Iz izveštaja patologa se vidi da je smrt nastupila nasilnim putem razaranjem mozga tupim predmetom.“

Da li je razlog zataškavanja može biti to što bi prava istraga o zločinima OVK otkrila njihove saučesnike iz redova evropskih zemalja i iz SAD koji su pomagali OVK i kada je bilo bombardovanje i kasnije?

— Kada ništa ne preduzimate da ih sprečite da sprovode užasno etničko čišćenje, a imate 50.000 Kforovih vojnika, kada dolazite do ovakvih informacija, kao u slučaju „Bunker“, gde je ubijena petočlana porodica, a švedski tim forenzičara napravi izveštaj i onda se sve to zataška, a preko toga napravi đubrište, pitamo: Kako ste mogli tako nešto da uradite? Našli ste tela, napravili zapisnik i ništa niste preduzeli. Tu je bila petočlana porodica sa dva maloletna deteta.

Hoće li isplivati prljav veš Zapada ukoliko bi se išlo do kraja sa istragama zločina OVK? O tome je pisao čak i „Njujork tajms“.

— Nama je cilj da se razreše zločini koje je počinila teroristička OVK. Onda će mnogo toga isplivati na videlo. Pogledajte: zona odgovornosti američkog Kfora — slučaj braće Ristić, pravoslavno groblje Uroševac, izmeštanje tela Srba od strane američkog Kfora i OVK, sve imamo dokumentaciju, oni sve to znaju, evidentiraju i onda je skrivaju i ne preduzimaju ništa.

U zoni odgovornosti Velike Britanije, zoni odgovornosti Nemačke, ima strašnih stvari, pa zona odgovornosti Italijana gde je najviše nestalih — 223… Pa izveštaj OEBS-a koji govori o kidnapovanim Albancima u selu Račak od strane terorističke OVK. Ti ljudi su nestali. Gospodo Albanci, pitajte vaše teroriste gde su vaši najbliži.

Ja mogu da razumem da je Zapad to radio zato što su morali da opravdaju zločinačko bombardovanje naše zemlje, zato što nisu smeli da pokažu da je teroristička OVK zločinačka organizacija, jer su i sami saučestvovali u tom zločinu, ali nikako ne mogu da prihvatim kada neko u Srbiji to isto radi. Jer Tužilaštvo za ratne zločine u to vreme je procesuiralo veoma mali broj zločina nad Srbima.

Koliko je Radna grupa spremna da pomogne u radu Suda za zločine OVK?

— Radnu grupu čine svi oni koji mogu nešto da znaju o ratnim zločinima. Pored pet poslanika tu su predstavnici Tužilaštva za ratne zločine, pripadnici službi bezbednosti, Kancelarije za KiM, Vojske Srbije, Veljko Odalović ispred Komisije za nestala lica. Počeli smo da prikupljamo dokumentaciju koja nije bila objedinjena, napravili bazu podataka i podelili je po zonama odgovornosti terorističke OVK, zato što smo iz razgovora sa ljudima iz Specijalizovanog tužilaštva videli da oni veliku pažnju posvećuju komandnoj odgovornosti. Na primer, u zoni Dukađin, u kojoj je bio odgovoran Ramuš Haradinaj, obradili smo preko 980 počinjenih zločina, za zonu Drenica gde je Hašim Tači bio na čelu 650. Prikupili smo ukupno preko 3.570 dokumenata. To su različiti zločini, silovanja, ubistva, mučenja ljudi. Imamo opis počinjenih zločina, izjave, dokumentaciju koja je zaplenjena u terorističkim štabovima. Tu bazu podataka bez dokumentacije dali smo Specijalizovanom tužilaštvu da imaju uvid i rekli: „Kad formirate predmete daćemo vam dokaze kojima mi raspolažemo, a onda ćete videti da li možete da ih upotrebite“. Nismo tu da istražujemo. Drugo, naše službe su napravile kompletnu strukturu OVK na osnovu originalne dokumentacije koja je zaplenjena u terorističkim štabovima.

Da li očekujete da će Amerikanac Džek Smit, koji je u maju došao na mesto specijalnog tužioca posle Dejvida Švendimena, moći dovoljno da se izdigne iznad činjenice da su i sami pripadnici američkog Kfora učestvovali u zataškavanju zločina i da iznese svoj posao do kraja s obzirom na pritiske?

— U razgovoru sa ljudima iz Specijalizovanog tužilaštva pokrećem i za njih neprijatne teme. Između ostalog sam rekao: „Da li ste spremni da utvrdite odgovornost Kfora, odnosno NATO-a? Da li ste spremni da utvrdite odgovornost Republike Albanije za te užasne zločine?“, jer i Dik Marti govori o saučesništvu Albanije. Naravno da je to teško za njih. Ja neću da sumnjam u namere ljudi u Specijalizovanom tužilaštvu, njih nema mnogo, ulažu velike napore. Mi imamo dobru saradnju. Od njih dobijam informacije da su spremni da odole eventualnom političkom pritisku, da je EU obezbedila dovoljno novca da mogu da rade bar u narednih pet-šest godina, za sudska veća ne mogu da znam kako će se ponašati. Malo me je zbunila činjenica da je gospodin Švendimen preko noći poslat u penziju.

Mislim da je kod njega bio problem što je čvrsto bio rešen da podigne optužnice po komandnoj odgovornosti i da ne izbegne one koje je nemoguće izbeći: Tači, Čeku, Haradinaj, Veselji… Hoću da verujem da će Specijalizovano tužilaštvo odraditi posao do kraja, a mi kao Radna grupa maksimalno pomažemo. Očekujem da će biti podignuta prvo jedna velika optužnica i da će se tu mnogi naći, i po komandnoj odgovornosti, i neki neposredni izvršioci. Ostaje da se vidi. Nije na meni da kao poslanik i predsedavajući Radne grupe bavim time da li će podići ovakvu ili onakvu optužnicu. Moje je da naša strana uradi sve što može, da prikupi dokumentaciju, da objedini sve to i da predočimo taj materijal, damo dokaze Specijalizovanom tužilaštvu za koje mislimo da mogu da im koriste. I da posle upoznamo javnost. Napravićemo publikaciju o svim počinjenim zločinima.

Kada očekujete da se ta publikacija pojavi?

— Što se tiče zona odgovornosti, trebalo bi da završimo posao do kraja godine. Očekujem da ćemo publikaciju uraditi naredne godine, da ćemo je prevesti na više jezika i da ćemo i domaću i međunarodnu javnost upoznati sa razmerama zastrašujućeg etničkog čišćenja i užasnih zločina koje je teroristička OVK počinila ne samo nad pripadnicima srpskog naroda, nego i nad samim Albancima. Imamo i dosije o užasnom stradanju Roma i upoznaćemo javnost. To su teške stvari, ali mislim da to dugujemo našoj javnosti.

(Sputnjik)