Kod Jagodine kolona vozila duga 14 km i postaje sve duža

JAGODINA – Na međunarodnom autoputu Beograd – Niš, kroz Pomoravlje, između Jagodine i Ćuprije, kolona vozila, večeras je duga oko 14 kilometara i svakog časa je sve duža.

Iz pravca Beograda, kolona se formira oko kilometar od ulaza u

Jagodinu, rekli su vozači Tanjugu, na ulazu na naplatnu rampu u Jagodini, gđe je kolona vozila takođe dugačka.

Isključujući se na ovoj naplatnoj rampi, vozači zaobilaze ovaj „čep“ koji je zbog radova na kolovozu kod sela Mijatovac, voze regionalnim putem do Ćuprije oko 13 kilometara i tu se ponovo uključuju na autoput.

Pojedini vozači, među kojima je večeras bio i jedan autobus sa starnim registarskim oznakam, izvlače se iz gužve, i sa četiri uključena žmigavca, zaustavnom trakom voze unazad i do kilometar, kako bi došli do izlaza za naplatnu rampu i tako, veozećio od Jagodine do Ćuprije, zaobisli ovu gužvu.

(Tanjug)