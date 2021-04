Koliko košta zamena stolarije na kući od 50 kvadrata uz subvencije?

Država je najavila da će uskoro početi da subvencioniše zamenu prozora, vrata, stavljanje izolacije na kuću, dotrajale fasade zgrada, individualna ložišta. Energetska efikasnost trebalo bi da smanji zagađenje u zemlji, ali i račune građana koje plaćaju za grejanje i hlađenje.

Ceo proces će trajati godinama, a još se ne zna ko će za šta i kako moći da konkuriše, koliko će da plaća država i po kojim kriterijumima. Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije rekao je za RTS da je ušteda energije sa novom stolarijom minimum 50 odsto, a sa novom fasadom i do 70.

Na primeru stana od 50 kvadrata ističe da ako se kaže 500 evra po stanu, a neko hoće da stavi aluminijumsku stolariju koja košta 3.000 evra, on će doplatiti dve i po hiljade.

„Onaj ko hoće plastične, on će doplatiti 200 ili 300. Sedamsto evra da kupi stolariju, sa montažom i demontažom i možda još toliko evra po stanu, a možda i manje, oko 500, to je oko 1.300 evra. Ako ga država premira za kupovinu stolarije sa 50 odsto, onda će možda oko 50.000 dinara da odvoji. Svi veliki stambeni kolektivni objekti moraju da prođu kroz naše projektne biroe. Oni treba da snime, da daju uputstvo kako da se radi, ali to ne treba prepustiti građanima. Ali, to ne znamo“, dodaje Rodić.

Fasadni izgled mora, dodaje, da bude identičan kod tih objekta.

Smatra da bi država trebalo prvo da sazna ko je isporučilac najveći repromaterijala našoj industriji za stolariju i građevinsku fiziku. A to su, kaže, Nemci i Italijani.

