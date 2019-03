Konkurs za beogradske vrtiće od 8. do 25. aprila

BEOGRAD – Konkurs za mesta u beogradskim državnim vrtićima biće sproveden od 8. do 25. aprila, najavio je danas gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

Zbog velikog interesovanja roditelja i kako bi se proces završio pre njihovih godišnjih odmora, ove godine konkurs će početi nešto ranije nego što je uobičajeno i trajaće duže, nepune tri umesto dve nedelje, rekao je Gak.

On je istakao da će prema planiranoj dinamici konkursa, preliminarne liste upisane dece biti objavljene 20. maja, nakon čega sledi rok za žalbe do 29. maja, koje će upisne komisije predškolskih ustanova razmatrati do 7. juna, saopštio je Beoinfo.

Gak je rekao da će se broj slobodnih mesta znati uoči konkursa, nakon što 17 ustanova Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu pojedinačno dostavi broj raspoloživih mesta za ovu godinu.

Uobičajeno je da se taj broj kreće od 6.000 do 8.000, ali je važan podatak i da su planovi Grada Beograda da se izgradnjom novih državnih vrtića tokom ove godine otvori i dodatnih oko 3.000 mesta, precizirao je Gak.

On je istakao da je tokom prethodnih pet godina Grad Beograd povećao obuhvat dece predškolskim obrazovanjem sa nekadašnjih 45 odsto na današnjih oko 70 procenata, budući da u beogradske državne vrtiće ide oko 60.000 dece i da za još oko 17.000 dece grad sufinansira boravak u privatnim vrtićima.

Gak je podsetio i da je pre dve godine lista čekanja za mesto u vrtiću iznosila oko 10.000, dok danas novi konkurs dočekujemo sa oko 2.700 dece na čekanju.

„Idemo ka daljem smanjenju liste čekanja, pre svega otvaranjem novih mesta u državnim vrtićima i nastavkom subvencionisanja dela troškova boravka dece u privatnim dok god imamo rast interesovanja roditelja za vrtiće, kakav se beleži poslednjih godina“, zaklkučio je Gak.

Molbe za mesto u državnim vrtićima roditelji mogu predavati elektronskim putem ili lično u predškolskim ustanovama.

Prioritet pri upisu imaju deca iz društveno osetljivih grupa, deca zaposlenih roditelja i redovnih studenata, deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici.

(Tanjug)