Krkobabić: Sentior kartice potrebne u celoj Srbiji

Ministar za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća Milan Krkobabić uzjavio je danas da akcija podele „senior kartica“ u Srbiji, za povlastice pri kupovini za penzionere, ne sme da se zaustavi na svega tri velika grada, jer su one potrebne u još više od 4.000 naselja.

Krkobabić je na otvaranju Sajma penzionera u Novom Sadu objasnio da u „senior karticama“ moraju da učestvuju i lokalne samoprave, koje imaju zadatak da obezbede logistiku.

On je pozvao sve opštine, okruge i sela, da rade na tome da ta akcija i u njima zaživi.

„Ove akcije ne smeju da stanu, a u njima moraju da učestvuju lokalne samouprave, da daju logistiku i obezbede prostore, a zajedno sa njima i sve kompanije i javna preduzeća moraju da pokušaju da izadju u susret penzionerima“, rekao je Krkobabić.

On je podsetio da je ideja podele „senior kartica“ došla s prvog Sajmu penzionera u Novom Sadu, i pozvao preduzeća i lokalne vlasti da „krenu i obezbede popuste za penzionere“.

„To je najamanje što u ovom momentu možemo da uradimo, ne kao vid zahvalnosti, a znamo šta su penzioneri uradili za ovu zemlju. U ovom slučaju imamo lojalne kupce, sa ogromnom platežnom tražnjom, pa zato zaslužuju posebnu pažnji i poseban tretman“, rekao je ministar.

Prema njegovim rečima, penzioneri su kategorija stanovništva koja godišnje potroši oko pet milijardi evra.

„Retko ko od njih štedi, uglavnom sve to potroše i to je ogromna svota novca, a veliki trgovinski lanci najmanje što mogu da učine danas je da im izadju u susret, jer su dobili tako sjajno, provereno i pouzdano tržište“, objasnio je on.

Dodao je da vlast koju predstavlja želi da penzionerima Srbije i Novog Sada obezbedi da im penzije budu „sigurne, redovne i veće“.

„Na tome ćemo u narednom periodu da radimo. To je realnost da penzije budu veće, i vi to dobro znate, jer ih niste dobili tek tako, zaradili ste ih. Biće veće ako radimo, otvaramo nova radna mesta, nove pogone, nove zadruge“, kazao je Krkobabić koji je otvorio četvrti Sajam penzionera.

Poručio je mladima u Srbiji, da „u 11 sati ne budu u krevetima, nego na radnim mestima“.

Predsednik Skupštine Novog Sada Zdravko Jelušić rekao je da taj grad želi da nastavi da pruža podršku udruženjima penzionera i ostalim sličnim organizacijama, kako bi starijim sugradjanim „pokazao zahvalnost na svemu što su učinili“.

„Ovaj sajam je dokaz da generacije koje danas upravljaju ovom državom imaju osećaj za ljude koji su u zlatnom dobu i da rade na tome da se brišu medjugeneracijska neshvatanja“, rekao je Jelušić.

Na sajmu učestvuju zdravstvene ustanove i banje, Pošte Srbije, banke i firme koje penzionerima nude popuste i pogodnosti.

Na štandu Doma zdravlja Novi Sad, penzioneri mogu da obave osnovne pretrage i posavetuju se s lekarima.

Sajam traje i sutra, a ulaz je besplatan.

(Beta)