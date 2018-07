Kušadasi: Incident, ali nije bilo tuče ni povređenih

BEOGRAD – U turskom letovalištu Kušadasiju došlo je do incidenta, tokom kojeg je jedan gost hotela, u kojem su se nalazili srpski turisti, bacio zapaljivu tečnost na „Lastin“ autobus.

Niko nije ni povređen u incidentu, a napadač je uhapšen, rečeno je Tanjugu iz „Laste“ i turističke agencije „Rapsodi travel“, koja je iznajmila „Lastin“ autobus.

Kako se navodi, napadač je imao ruski pasoš, a autobusu je naneta vrlo mala šteta, te srpski turisti mogu bezbedno da se vrate za Srbiju.

Iz „Laste“ i „Rapsodi travela“ napominju da nije bilo nikakve tuče između srpskih i turskih turista, kao što su preneli pojedini turski mediji.

Međutim, dodaju iz „Rapsodi travela“, incidentu je prethodilo verbalo koškanje između srpskih turista i gosta hotela, koji ima ruski pasoš.

„Došlo je do verbalnog koškanja, koji zamalo da se pretvori u fizički, na bazenu hotela. To je bilo u večernjim satima jer organizujemo parti putovanja za mlade. Oni su bili na bazenu i zagrevali se kada je došlo do koškanja“, navode iz agencije.

Posle toga napadač je otišao do pumpe, gde je nabavio zapaljivu tečnost, koju je bacio na autobus, u kojem nikog nije bilo.

Kako navode iz „Rapsodi travela“, šteta je sanirana, a napadač je uhapšen.

Prethodno je Miodrag Skendžić iz „Laste“ rekao da je reč o apsolventima FON-a, koji su boravili na studenstkoj ekskurziji.

„Čovek koji je bio u hotelu zajedno s njima, motao se tu oko njih. Oni su sinoć oko 23 sata krenuli u grad…On je prišao sa tim molotovljevim koktelom ili šta je već napravio, nešto ručno, i bacio na njih i autobus. Niko nije povređen“, rekao je Skendžić.

Kako je dodao, napadač se tri dana motao oko studenata, a uhapšen je pre nego što su srpski turisti „stigli do policije da daju izjavu“.

Skendžić je naglasio da muškarac, koji je bacio zapaljivu tečnost, ima ruski pasoš.

On je dodao da je podneta prijava zbog štete i samog ponašanja navedenog muškarca.

„Smućkao je neku zapaljivu tečnost koju bacio na autobus, na hotel, na turiste koji bili ispred, na ove klince“, rekao je Skendžić.

Turski dnevnik „Hurijet“ objavio je ranije da je u Kušadasiju došlo je do tuče izmedu turskih i srpskih turista koja se završila bacanjem „molotovljevog koktela“ i hapšenjem.

Kako tvrdi taj list, jedan turski državljanin, koji je bio na odmoru u Kušadasiju, posvađao se sinoć sa grupom srpskih turista u istom hotelu, kao i da je svađa prerasla u tuču između turista koji su bili pod uticajem alkohola.

Prema pisanju lista, taj muškarac je otišao do obližnje benzinske stanice i napravio zapaljive bombe od dve prazne pivske boce, i bacio ih na autobus parkiran ispred hotela dok je grupa srpskih turista bila unutra.

I „Hurijet“ navodi da je napadač uhapšen, kao i da niko nije povređen u napadu, dok je na autobusu je pričinjena manja materijalna šteta.

