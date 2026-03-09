Lični podaci građana iz sata u sat sve ugroženiji, Poverenik pokreće novu kampanju

Lični podaci građana su iz sata u sat sve ugroženiji, ocenio je poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović.

Lični podaci građana su iz sata u sat sve ugroženiji, a da bi ih sačuvali i odbranili od napada koji dolaze sa svih strana ni jedna institucija ne može da postupa sama, ocenio je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović.

On je na lansiranju informativne kampanje o pravu i značaju podataka o ličnosti „Da lično bude bezbedno“ naveo da je za postizanje tog cilja potrebna i veća svest građana o ovom pitanju, pomoć medija u popularizaciji teme, saradnja institucija unutar Srbije, kao i međusobna saradnja državnih institucija koje su u drugim državama zadužene za ostvarenje ovih prava.

„Moramo da se ujedinjujemo, moramo da se pomažemo… OEBS je uvek pružao neki vid podrške kancelariji Poverenika. Bez lažne skromnosti, ubeđen sam da smo unapredili tu saradnju, digli je na apsolutno viši nivo, a ljudi iz OEBS su shvatili da u današnje vreme ubrzanog razvoja, digitalizacije, obrade podataka i upotrebe veštačke inteligencije – sva ljudska prava su manje ili više ugrožena. Ipak, podaci o ličnosti su među najugroženijim. Moramo da učinimo sve da spasimo ono malo privatnosti što nam je još ostalo“, izjavio je Marinović na događaju organizovanom povodom lansiranja kampanje.

Kao najvažnije vidove saradnje, on je navio: Obuke i edukacije, studijska putovanja zahvaljujući kojima su se zaposleni u Kancelariji uverili da situacija u Srbiji nije ništa lošija nego u državama-članicama EU, ocenjujući da mnogo ljudi „olako“ daju svoje podatke.

Marinović je takođe najavio da je u izradi novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti, a da je planirano da on bude gotov do kraja drugog kvartala 2026. godine.

Kao cilj nove informativne kampanje, Marinović je rekao da je jedan od ciljeva da građani, prilikom istraživanja njihovih stavova, prepoznaju Kancelariju poverenika kao najrelevantnije za zaštitu ovog ljudskog prava, a da građani (kada ih pitaju kome bi se obratili ako im je ovo pravo narušeno) tu instituciju trenutno stavljaju na drugo mesto, odmah iza ministarstva unutrašnjih poslova.

Šef Misije OEBS-a u Srbiji Marsel Peško izjavio je da saradnja ove dve institucije ne dolazi iz ljubaznosti, već zato što je zaštita ličnih podataka temelj svakog demokratskog sistema.

„To nije tehničko pitanje, već je povezano sa osećajem sigurnosti građana, poverenja koje (oni imaju ili nemaju) prema instiutcijama ili državi. Tiče se ljudskog dostojanstva, odgovornosti institucije, jer ako ne štitite podatke ljudi dolazi do rascepa između države i građana… Zaštita podataka je odraz koliko cenimo prava pojedinaca u demokratskom društvu“, rekao je predstavnik OEBS-a.

Peško je rekao da se Srbija isto kao i bilo koja država suočava sa novim digitalnim izazovima i brzim tehnološkim promenama, koje svako društvo menja tempom bez presedana.

„Javna administracija, bankarstvo, zdravstvo – sve se više zasniva na podacima. (Tehnološke promene) donose efikasnost, ali zahtevaju odgovorno upravljanje da bi joj ljudi verovali… Zakoni nisu dovoljni, a svest, odgovornost i transparentnost su stubovi efikasnog sistema zaštite podataka. OEBS je spreman da nastavi podrku (kancelariji Poverenika), možda sa manje sredstava, jer su i nas uticale promene (u finansiranju), jer su i države OEBS-a manje zainteresovane za neke od ovih fokusa“, kazao je on.

On je dodao da je Švedska najviše pomagala reforme u ovoj oblasti, a da će informativna kampanja koja će uskoro početi da se sprovodi „komunicirati kompleksna pitanja na jednostavan način, koristeći realne situacije“, što će građane približiti ovoj tematici.

Maja Veličković iz Kancelarije poverenika navela je da je ovo druga kampanja za informisanje građana koju sprovode uz pomoć OEBS-a, da je prethodna emitovana pre četiri godine, kao i da nije lako poslati poruku najširoj javnosti o složenoj tematici.

„Kampanje šalju jasne i ozbiljne poruke što širem auditorijumom u 30 sekundi. Ovaj način se pokazao kao najbolji u postizanju toga. Tokom kampanje emitovaće se pet animiranih videa na nacionalnim i lokalnim televizijskim stanicama, plasiraćemo četiri banera na digitalnim platformama, a imaćemo i brošure koje će deliti putem lokalnih samouprava“, kazala je Veličković.

Kreativni koncept i izradu kampanje radila je agencija „Red communications“, a predstavnice te firme Katarina Perović i Mirjana Malešević navele su da prethodna istraživanja javnog mnjenja iz 2023. godine, na kojoj se zasniva i aktuelna kampanja, pokazuje da se percepcija javnosti o zaštiti ličnih podataka postepeno poboljšava.

Takođe su navele da su teme video sadržaja koji će se emitovati: „Zašto je bitno lice za zaštitu podataka“, „Naši podaci moraju biti sigurno čuvani“, „Kako da sami bezbedno čuvamo naše podatke“, „Edukativna uloga Poverenika“ i „Veštačka inteligencija“, za koje su navele da je najveća nepoznanica u oblasti zaštite ličnih prava.

