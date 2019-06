List Danas obeležio 22 godine rada dodelom novinarskih nagrada

Redakcija dnevnog lista Danas obeležila je danas u Beogradu 22. godišnjicu rada tih dnevnih novina dodelom novinarskih nagrada „Stanislav Staša Marinković“ i „Nikola Burzan“, kao i priznanja prijateljima Danasa.

Nagrada „Stanislav Staša Marinković“, koja se dodeljuje za novinarsku hrabrost, dodeljena je ravnopravno urednici portala Kossev Tatjani Lazarević i uredniku Balkanske istraživačke mreže (BIRN) Slobodanu Georgievu, dok je priznanje „Nikola Burzan“ uručeno uredniku ekonomske rubrike u Danasu Aleksandru Miloševiću.

Glavni urednik Danasa Dragoljub Petrović rekao je da je nagrada Tatjani Lazarević dodeljena imajući u vidu da ona radi u specifičnoj sredini i svojim radom izaziva divljenje svih kolega koji rade u bezbednijim sredinama.

Dobitnica nagrade je zahvalila redakciji na nagradi kao i zbog toga što su joj omogućili da informacije sa Kosova nadju put do gradjana.

Tatjana Lazarević je navela da će novčani deo nagrade proslediti predstavnicima tri porodice koje žive u veoma teškim uslovima u ulici u kojoj se nalazi redakcija Kosseva.

Urednik BIRN-a Slobodan Georgiev je rekao da mu je nagrada veoma draga jer Danas čita od prvog dana, ali da je ona važna i kolegama sa kojima radi u BIRN-u i Vremenu.

„Nagrada je velika stvar ne samo za mene, već i za kolege sa kojima radim u BIRN-u i Vremenu. Ali i za sve one druge kolege koje rade u teškim uslovima u ovih sedam godina u zemlji u kojoj se ljudi dele na one koji su odustali i one koji su se uplašili“, rekao je Georgiev.

On je ocenio da je novinarima iz Beograda znatno lakše da rade svoj posao nego novinarima iz unutrašnjosti, koji rade u malim sredinama u kojima se svi poznaju i koji trpe znatno veći pritisak okoline.

„Zato ovu nagradu posvećujem onima koji i dalje rade u takvim uslovima i koji i dalje veruju da je novinarstvo moguće. To nije mala stvar“, rekao je on.

Nagrada je uručena i uredniku ekonomske rubrike Danasa Aleksandru Miloševiću, kao i prijateljima Danasa istoričarki Dubravki Stojanović, arhitekti Dragoljubu Bakiću, glumcu Draganu Bjelogrliću i predsedniku opštine Svilajnac Predragu Milanoviću.

(Beta)