Ljudima rođenim u ova 3 meseca hitno je potreban mentalni reset pre kraja 2025. godine

Praznici su pred vratima. U tren oka, 2025. će proći, uvodeći novu godinu. Bez obzira da li ste počeli da razmišljate o svojim novogodišnjim odlukama ili ne, jedno je jasno: sada je vreme za iskrenost. Tokom ovog transformativnog doba godine, svima je potreban trenutak da uspore i razmisle. Međutim, tri meseca rođenja mogu posebno imati koristi od dubokog mentalnog reseta pre kraja 2025.

Da bi dočekali 2026. sa većom strašću, entuzijazmom i srećom, ove osobe bi trebalo da odvoje vreme da pogledaju u sebe, neguju svoje duše i priznaju svoja komplikovana osećanja. Ovaj pristup će im pomoći da pronađu završetak sa zastarelim ciklusima ili obrascima.

Koja 3 meseca rođenja će verovatno morati da imaju mentalni reset pre kraja 2025. godine?

Mart: Samosvest

Bez obzira da li ste maštovita Riba koju je ovaj astrološki događaj podstakao da se suoči sa ograničavajućim uverenjima ili pionirski Ovan pozvan da oslobodi stagnantnu energiju, decembar 2025. vas podstiče da okončate određene faze u svom životu. Vaša intuicija će postati glasnija i neospornija. Možda ćete početi da prepoznajete šta ste prihvatili, šta ste prevideli i gde ste ugrozili svoje granice zbog prihvatanja ili ljubavi. Ovi aspekti vam više ne služe i sada je pravo vreme je za mentalni reset pre početka 2026.

Maj: Emocionalno zatvaranje

Bez obzira da li ste uzemljeni Bik koji je odvojen od svog svetskog fokusa da bi se pozabavio samosabotirajućim obrascima, ili intelektualni Blizanac koji stiče zatvaranje i shvata da je vreme da preraste zastarelu verziju sebe, emocije će biti na vrhuncu. Dobijate mentalnu jasnoću koja vam je potrebna. Takođe, doživljavate dramatičan izdah olakšanja. Međutim, prvo morate priznati delove sebe koji su umorni i kojima je potreban dublji odmor i negovanje. Dajte sebi dozvolu da ostatak 2025. provedete pronalazeći mir u sebi, kako bi vaša spoljašnja stvarnost mogla da odražava usredsređen i siguran unutrašnji svet.

Novembar: Vreme za odluke

Od rođenih u novembru se traži da donesu odluke koje su izbegavali pre kraja 2025. godine. Bilo da su duševne Škorpije, koje osećaju da dubina njihovog duha poziva na transformaciju, ili filozofski Strelci, koji traže veću svrhu, ovaj mesec rođenja oseća potrebu da preduzme akciju ka svojim ciljevima. Prvo, moraju da se zagledaju u sebe i priznaju da je mentalno zdravlje na prvom mestu. Ako nisu jasni sa svojom vizijom, uslediće samo rasejaniji, stresniji rezultati. Retrogradni Merkur u novembru i u Strelcu i u Škorpiji ih je zbunio. Međutim, poslednji mesec 2025. godine im daje odgovore koje su tražili, čak i ako su gorko-slatki. Verujte svojoj pronicljivosti i znajte da vaša intuicija nikada ne laže kada vam „kaže“ da vam je mentalni reset preko potreban.

