Lončar: Više od 50 slučajeva korupcije u zdravstvu se trenutno obradjuje

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kazao je da je pre šest meseci formiran tim koji se bavi korupcijom u zdravstvu i koji trenutno obradjuju 50 slučajeva, a rezultati će javnosti uskoro biti poznati.

„Radimo po svakoj prijavi, a taj tim je prvo fokusirao problematične stvari i odatle krenuo. U pitanju su liste čekanja, ucenjivanje pacijenta, ali su to retki slučajevi i imate ozbiljan problem sa nabavkama“, kazao je Lončar Radio-televiziji Srbije.

On je istakao da Ministarstvo zdravlja ima nulti nivo tolerancije prema korupciji i da će pokazati da korupcija „neće proći“.

„Ići ćemo do kraja, ostaje nulti nivo tolerancije, ova stvar mora da se radi, a rezultati će se videti. Imamo korupcijski tim koji danonoćno radi već šest meseci. Više od 50 slučajeva se trenutno obradjuje i vrlo brzo će se imati rezultati“, rekao je ministar.

Govoreći o devetom smrtnom slučaju zbog malih bogija, Lončar je kazao da to nije trebalo da se desi i ponovo je pozvao gradjane da vakcinišu svoju decu.

„Najmladje obolelo dete je beba od 15 dana, a najviše obolelih je do pet godina. Nemojte da kažemo da to nije strasno, nešto manje od 30.000 dece treba da se vakciniše i to je jedini način da nam deca ne oboljevaju i da ne umiru u 21. veku kada nema nikakve potrebe, jer se ne vakcinišu iz ne znam kog razlga, jer ih neko poziva da to ne čine“, kazao je Lončar.

On je ocenio da u Srbiji postoji zakon koji reguliše ukoliko roditelj ne vakciniše svoje dete, ali da se neki ljudi „i dalje nisu prizvali pameti“.

„Ne smemo više da izgubimo nijednog gradjanina Srbije, manje nas se radja više umire, hajde da se prizovemo pameti i da u narednih mesec, dva dana da se svi vakcinisu“, kazao je Lončar i dodao da je više dece vakcinisano ove godine ali da to nije dovoljno.

„Dobijamo još 10.000 vakcina, tu ne postoji problem, potrebno je da se deca vakcinišu, tu je najveći problem“, istakao je ministar.

Govoreći o borbi protiv raka, Lončar je kazao da će od danas od 13 časova ispred RTS-a biti postavljen mamograf, a žene starije od 50 godina moći će da dodju da se pregledaju i da dobiju savet.

„Idemo na prevenciju i u susret da se bolest otkrije na vreme, to nam je misija u ovoj godini. To je jedini način da se svest podigne“, kazao je Lončar.

(Beta)