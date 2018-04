Mali: Da turisti otkriju Beograd kao atraktivnu destinaciju

BEOGRAD – Važno je da turisti otkriju Beograd kao atraktivnu destinaciju, jer kada jednom dođu, oduševe se i šire dobar glas o gradu u svetu, kaže gradonačelnik Siniša Mali.

Mali je u intervjuu za časopis „Reminder“ naveo da je u promociji grada, pomoglo i to što su svetski mediji, poput „The New York Timesa“, „Le Monde“, Bi Bi Sija, stavljali Beograd na listu najatraktivnijih destinacija, kao i to što je grad predstavljen na raznim sajmovima turizma u svetu.

(Tanjug)