Mališan pobegao iz vrtića u Nišu

Dok se igrao u dvorištu vrtića “Leptirić” u Nišu, mališan je izašao kroz kapiju koja nije bila zaključena i stigao do jedne od prometnijih ulica u Duvaništu.

Vaspitačica je, kako kažu u vrtiću, zbog toga sankcionisana, pišu “Južne vesti”, a prenosi B92.

Iako se sve „dobro završilo”, roditelji kažu da su zabrinuti za svoju decu, jer je praksa da se tamo kapije ne zaključavaju.

Roditelji deteta koje je krajem prošle nedelje pobeglo iz dvorišta “Leptirića” u Duvaništu nisu želeli da govore o tome, jer je, kako kažu, “sve prošlo kako treba”.

Ipak, oni čija deca svakodnevno borave u ovom vrtiću kažu da su zabrinuti, jer su dosad više puta ukazivali na to da se kapije ne zaključavaju, ali tvrde da niko nije reagovao dok se mališan nije izgubio.

“Mi odavno pričamo o tome, svaki roditeljski sastanak alarmiramo. Pričamo da dvorište treba da se zaključava, jer ono služi kao prečica svima u Duvaništu da odu na bulevar. Od juče je kapija zaključana. Kako od juče može, a pre toga nije moglo”, pita zabrinuta majka.

Kaže i da je zbog ovog incidenta kažnjena vaspitačica, koja je prebačena u drugi vrtić. Ipak, smatra da je ona najmanje kriva što je dete pobeglo, jer je dvorište veliko, a kapije se nikada ne zaključavaju. Na to su roditelji ukazivali stalno, dodaje, ali su dobijali odgovor da su one otključane, jer je to “teritorija opštine koju mogu da koriste svi”.

Direktorka Predškolske ustanove “Pčelica” Svetlana Mitić kaže da su nakon incidenta koji se dogodio u vrtiću “Leptirić” pokrenute disciplinski postupci protiv vaspitačice koja vodi grupu dece iz koje je mališan pobegao, kao i spremačice koje je bila dužna da zaključa kapiju.

Međutim, Mitićeva tvrdi da je u ovom obdaništu problem mnogo ozbiljniji, jer su često za otključane kapije krivi građani koji žive u blizini obdaništa.