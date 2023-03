Mediji: Alžir kupuje više od 50 srpskih haubica Nora B-52

Oružane snage Alžira dogovaraju sa Srbijom kupovinu više od 50 samohodnih top haubica Nora B-52 kalibra 155 milimetara.

Kako navodi portal Balkanska bezbednosna mreža, pozivajući se na nezvanična saznanja, reč je o 54 haubice, što je ekvivalent tri artiljerijska diviziona (jedinica ranga bataljona).

Lokalni vojni bloger pod nazivom ALN54DZ navodi da Alžir želi da kupi Noru B-52 M21, što je verzija koju je Jugoimport SDPR testirao u Sjedinjenim Američkim Državama.

„Na poligonu Juma 2021. detaljno je proveren M21 u okviru programa američke vojske za analizu sadašnjeg stanja artiljerijskih sistema kalibra 155 mm. Za razliku od ostalih, ta verzija izrađena je na šasiji nemačkog kamiona MAN umesto ruskog Kamaza. Poboljšan je sistem automatskog punjenja koje omogućava da se dejstvuje sa četiri projektila u minuti“, navodi se u tekstu.

Taj alžirski bloger je naveo da je ta kupovina „samo početak“.

Portal dodaje da je srpska haubica pobedila na konkursu francusku haubicu Cezar, takođe kalibra 155 milimetara, koju je kupio alžirski sused Maroko.

Nora B-52 se testira u Alžiru već nekoliko godina, a na forumima se nalaze fotografije iz 2017. godine, kada je testirana verzija na šasiji ruskog kamiona Kamaz.

Kao ključni trenutak u odluci državnog i vojnog vrha Alžira taj medij navodi posetu državne delegacije Sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2021 u Beogradu. Tada su održani razgovori na najvišem nivou, a alžirska delegacija obišla je štandove srpskih proizvođača naoružanja.

Nora B-52 M21 predstavlja jedan od najsavremenijih borbenih sistema artiljerije.

Maksimalni domet je 41 kilometar, brzina gađanja je tri do četiri granate u minuti i deluje na temperaturama od minus 25 do plus 55 stepeni Celzijusa.

„Ove karakteristike su pogodne za teren u Alžiru gde osim pustinje i visokih temperatura postoje i planine sa niskim zimskim temperaturama. Takođe, verzija M-21 pravi se na šasiji teškog kamiona MAN sa pogonom na osam točkova“, dodaje se.

Nosi 36 granata, od kojih je 12 u automatskom punjaču spremno za paljbu. Sposobna je za dejstvo principom MRSI (Mupltiple Round Simultaneus Impact), gde se granate ispaljuju pod različitim uglom i različitim barutnim punjenjem tako da istovremeno padnu na cilj.

Korisnici su Vojska Srbije sa 18 oruđa, Kipar ima 24, Bangladeš 18, Mjanmar 30, Kenija ima najmanje dva i bila je prvi kupac.

Alžir bi sa više od 50 komada bio najveći korisnik na svetu.

(Beta)

