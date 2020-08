Mediji: Devojčica pala sa zida u Beo zoo vrtu, lakše povređena

BEOGRAD – Devojčica (6) je lakše povređena u nedelju nakon što je pala sa zida u Beo zoo vrtu, preneli su beogradski mediji.

Kako se navodi, devojčica je oko 17 časova pala sa zida visokog nekoliko metara, nedaleko od glavnog ulaza u Zoo vrt i zadobila povrede leđa.

Ona je transportovana u Urgentni centar, a prema prvim informacijama, u trenutku nesreće bila je sa ocem.

„Devojčica je bila u obilasku sa roditeljima kada je došlo do pada. Oni su potom sa detetom došli do glavne kapije kako bi zatražili pomoć. S obzirom na to da nije bilo lekarske ekipe u samom vrtu, pozvana je Hitna pomoć koja je devojčicu transportovala u Urgentni centar. Prema informacijama koje mi imamo, u pitanju su lakše telesne povrede“, rekli su iz Beo zoo vrta portalu „Telegraf“.

(Tanjug)

