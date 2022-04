Mediji: Gradjani i aktivisti blokirali put Valjevo-Lajkovac zbog istraživanja litijuma

Stanovnici sela Lukovac i ekološki aktivisti blokirali su danas oko podneva, put Valjevo-Lajkovac u znak protesta zbog aktivnosti kompanije Eurolitijum koja u tom delu Srbije vrši iskopavanja u potrazi za litijumom, preneli su mediji.

Po navodima portala Nova.rs, medju učesnicima protesta je i jedan od lidera Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta koji je najavio blokadu mosta Gazela u Beogradu ukoliko kompanija Eurolitijum „nastavi sa trovanjem zemlje na području Lukavca“.

„Na mestu gde su zaboli sonde, ljudi su ostali bez vode koja je zatrovana borom. Sud je zabranio i presudio da je Eurolitijumu na tom području zabranjeno da vrši istražne radnje, a onda su se setili da to isto rade na razmaku od manje od 500 metara, to isto rade i zabadaju sonde. U kojoj to zemlji je dozvoljeno da se ljudima truje voda“, upitao je Jovanović.

Mediji su preneli i da je u Lukavcu rasporedjeno više policijskih vozila a učesnici skupa, medju kojima su pored predstavnika Ekološkog ustanka i aktivisti udruženja Ne damo Jadar i Kreni-Promeni, najavili su da će blokada trajati oko sat vremena.

(Beta)

