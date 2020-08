Mediji: Srbija kupila kineski raketni sistem PVO dometa 100 kilometara

Vojska Srbije dobiće raketni sistem protivvazdušne odbrane FK-3 kineske proizvodnje, navodi danas specijalizovani portal Balkanska bezbednosna mreža i dodaje da je nabavka već ugovorena i plaćena.

Kako se navodi u tekstu, na tu nabavku ukazuje pažljivo čitanje godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog preduzeća Jugoimport-SDPR za prošlu godinu u kojem je, u jednom pasusu, navedeno da su zaključeni uvozni ugovori u ukupnoj vrednosti od 620,3 miliona američkih dolara, a da su najveći medju njima nabavka „PVO sistema FK-3“.

Ostali ugovori po vrednosti su modernizacija lovaca MiG-29 što se odnosi na integraciju dodatne avione uključujući modifikacije radara i novih raketa vazduh-vazduh i zemlja-vazduh, zatim nabavka francuskih lakih prenosnih sistema PVO Mistral 3 i raketa i kineskih bespilotnih letelica CH-92A, koje su već stigle i predstavljene su javno 4. jula na aerodromu Batajnica. Ostali poslovi su u toku realizacije.

Kinesk FK-3 počeo je da se pominje u medijima pre dve godine kao sistem koji će da se nabavi za modernizaciju teritorijalne PVO Srbije.

„Nabavka FK-3 uvek se u tim člancima dovodi u direktnu vezu sa susretima predsednika Si Djipinga i Aleksandra Vučića. Jedan od primera je početak teme jula 2018. kada je delegacija ministarstva odbrane Srbije posetila firmu Peking i videla sisteme FK-3 i FM-3000“, navodi portal.

„U izveštajima medija o Vučićevoj poseti Kini aprila 2019. navodi se precizno da je jedna od tema sastanaka dva predsednika raketni sistem PVO FK-3. Recentni članci u medijima i dalje pišu o nabavci FK-3 kao budućem potezu koji će tek biti tema pregovora. Izveštaj Jugoimport-SDPR jasno kaže da postoji čvrst ugovor“, dodaje se.

Portal dodaje da su taktičko-tehničke karakteristike FK-3 misteriozne jer se radi o izvoznom sistemu koji do narudžbine za Srbiju nije imao korisnika.

„Kinezi su na izložbama naoružanja do sada navodili samo šture informacije po kojima se radi o sistemu sa zonom uništenja do 100 km po daljini i do 27 km po visini. U domaćim izvorima stalno se pominju tri sistema i možemo pretpostaviti, obzirom da se radi o informaciji iz državnog vrha da je tačna, i da su to tri baterije. Kod sistema FK-3 jednu bateriju čine vozilo sa radarom i tri lansirna vozila od kojih svako ima četiri rakete sa radiokomandnim i radarskim poluaktivnim vodjenjem. Jedna baterija može istovremeno da dejstvuje sa 12 raketa po 6 ciljeva“, navodi portal.

U tekstu se dodaje da nabavka tog sistema, na neki način, predstavlja i indirektno ostvarenje želja dobrog dela javnosti da se nabavi ruski sistem S-300 jer su Kinezi rakete za FK-3 projektovali na bazi rešenje ruskih raketa raznih varijanti koje su dobili kada su kupili S-300 90-ih godina.

„Za kinesku vojnu industriju izvoz PVO u Srbiju izuzetno je vredan prodor na potpuno novo tržište jer su do sada korisnici kineskih sistema srednjeg i velikog dometa bili samo kineski saveznici iz Azije“, zaključuje taj portal.



Vojska Srbije u okviru 250. raketne brigade PVO za teritorijalnu odbranu ima pet diviziona raketnih sistema Neva i Kub, kao i jednu bateriju sistema Pancir S-1 koji je nedavno kupljen iz Rusije. Dva diviziona sistema Neva i baterija Pancira su zadužene za odbranu Beograda, dok je po jedan divizion sistema Kub rasporedjen u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

(Beta)

