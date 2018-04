BEOGRAD – Zbog radova na kontaktnoj mreži u Makenzijevoj ulici, u delu od Novopazarske do Kneginje Zorke, od subote 28. aprila u 00.30, do ponedeljka 30. aprila, do 3.30 sati, doći će do promene režima rada linija javnog gradskog prevoza, i to – 19, 21, 22, 29, 24 i 83.

Kako je saopštilo preduzeće GSP „Beograd“ u tom periodu biće ukinute trolejbuske linije 19, 21, 22 i 29.

(Tanjug)