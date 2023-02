Michelin priznanja dobilo 17 restorana u Beogradu

Vlasnici i šefovi kuhinja 17 restorana u Beogradu dobili su danas Michelin pločicu u okviru Vodiča za Beograd za 2023. godinu, koja potvrđuje kvalitet, raznolikost i kreativnost hrane i usluge koju nude.

Turistička organizacija Srbije (TOS) i „METRO Cash & Carry Srbija“, uz podršku Ministarstva turizma i omladine, uručili su pločice vlasnicima i predstavnicima restorana.

U Michelin Vodiču za Beograd za 2023. godinu u kategoriji preporučenih nalaze se: SkyLounge, Metropolitan Grill, Twenty Two kao novonagrađeni restorani, kao i Bela Reka, Comunale Caffè e Cucina, Ebisu, Enso, Gušti mora, Homa, Iva New Balkan Cuisine, JaM, Langouste, Legat 1903, Magellan, Mezestoran Dvorište, Salon 1905 i The Square, koji su se našli i u prošlogodišnjoj selekciji.

U okviru druge selekcije od tih restorana oznaku Bib Gourmand, koja označava odličan kvalitet po odličnoj ceni, ponovo je dobio restoran Iva New Balkan Cuisine.

Restoran Bela Reka se i dalje ohrabruje zbog posvećenosti održivosti, sa posebnim akcentom na upotrebu lokalnih proizvoda i očuvanje tradicije.

Pomoćnica ministra turizma i omladine Srbije Dunja Đenić rekla je da je dolazak Michelina u Srbiju dodatno doprineo boljoj vidljivosti i pozicioniranju zemlje kao turističke destinacije na svetskom tržištu i da u prilog tome govori činjenica da je za 33 odsto stranih turista gastronomija osnovni motiv dolaska.

„Do samo pre par godina organizacija svečanosti na temu selekcije beogradskih restorana za Michelin vodič bila je vizija koju smo imali, kojoj smo težili i do koje smo, uz angažovanje svih nas, i došli. Aktivno smo radili na unapređenju saradnje i konkretizaciji aktivnosti sa turističkom privredom, što se direkto reflektovalo kroz povećanje broja selektovanih restorana u tom vodiču“, rekla je Đenić.

Istakla je da je prezentovanje gastronomske turističke ponude Srbije šansa za kreiranje brenda zasnovanog na autohtonim vrstama proizvoda i prilika da gastronomija Srbije bude poseban turistički proizvod.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović rekla je da kontinuitet i pozitivan trend sa Michelinom prati i pozitivan trend u turizmu Srbije.

„Tako da je 2022. godina bila godina novih rekorda kada govorimo o broju turista, broju noćenja i ostvarenom deviznom prilivu. U istraživanjima koja sprovodimo turisti najvišim ocenama cene gastronomsku ponudu Srbije koja, uz aktivan odmor i kulturno-istorijsko nasleđe, čini važan kriterijum prilikom izbora destinacija za putovanje, a preporuka Michelina to dodatno potvrđuje“, rekla je ona.

Dodela peiznjanja restoranima je organizovana u prostorijama Turističke organizacije Srbije, koja je tokom prethodnih godina dosta radila na internacionalnoj promociji srpske gastronomije i turističkih potencijala i dolasku Michelin Vodiča u Beograd.

Generalni direktor kompanije „METRO Cash & Carry Srbija“ Andre Rinnensland rekao je da je nastavak uspešne selekcije Michelin Vodiča za Beograd „pokazatelj snage i kvaliteta domaćeg ugostiteljstva i srpske gastronomske scene“.

„Metro, kao partner Michelin Vodiča širom sveta, posebno se ponosi i partnerstvima koja ima sa gotovo svim nagrađenim restoranima u Beogradu. Za nas je uspeh nagrađenih restorana podjednako važan kao i naš uspeh, ali i doprinosi osećaju odgovornosti da, kao veletrgovac koji snabdeva i podržava HoReCa sektor, uvek budemo pouzdan partner i nudimo domaće i svetske proizvode, treninge i usluge na najvišem nivou“, rekao je Rinnensland.

(Beta)

