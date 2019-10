Miholjsko leto i danas i narednih sedam dana

BEOGRAD – U Srbiji će jutro biti sveže, uz retku pojavu magle, a u toku dana sunčano i toplo sa temperaturom znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Vetar će biti slab, promenljiv. Jutarnja temperatura u većini mesta od 4 do 9 C, u Beogradu i južnom Banatu do 13 C. Najvisa dnevna od 25 do 28 C, saopšto je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)