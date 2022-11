Miketić: Produženje linije BG voza do Pančeva je pobeda zajedničkog pritiska, a daleko smo …

Poslanik grupe Moramo-Zajedno u Skupštini Srbije, Djordje Miketić, izjavio je danas da je odluka „Srbija voza“ o produženju linije BG voza do Pančeva pobeda zajedničkog pritiska, ali da je „daleko od cilja“.

„Zahtevi su jasni: traži se produžetak linije BG voza do Pančeva, i subvencije studentima i djacima za mesečne karte. Jedino tako će se monopolski položaj (autobuskog peevoznika) ‘Pantransporta’ ukinuti, a to je upravo razlog zbog čega su cene ovako visoke i zbog čega odbijaju da se BG voz uvede do Pančeva“, naveo je Miketić u saopštenju.

On je dodao da bi se uvodjenjem BG voza do Pančeva smanjile gužve i u Beogradu i preko Pančevačkog mosta, a Pančevo bi postalo i prijemčivije za život i rad, i kao privredna i kao turistička destincija.

„Više od 10.000 studenata danas u Beogradu razmišlja da odustane od studija jer su cene za iznajmljivanje stanova duplirane u proteklih 10 meseci. Ovom linijom bi mnogo studenata moglo naći krov nad glavom u jeftinijem Pančevu i potom bi lako dolazili do svojih fakulteta u Beogradu“, naveo je on.

V.d. generalnog direktora „Srbija voza“ Ivan Bulajić saopštio je da je „pitanje nedelja, a ne meseci“ uspostavljanje četiri nova polaska putničkih vozova od Pančeva do Beograda.

(Beta)

