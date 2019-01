Milojević (Vrhovni kasacioni sud): Izuzetno sam zadovoljan radom svih sudova u zemlji (VIDEO)

Vršilac dužnosti predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević izjavio je da je uprkos milionima dinara koji su isplaćeni zbog povrede prava na sudjenje u razumnom roku, izuzetno zadovoljan radom svih sudova u zemlji u prethodnoj godini.

Milojević je za agenciju Beta kazao da su sudije veoma opterećene brojem predmeta, da jedan sudija drugostepenog parničnog veća Višeg suda u Beogradu ima u radu preko hiljadu predmeta, ali da su oni uspeli uspešno da ih savladaju.

„Što se tiče rezultata sudova u Srbiji, oni su izuzetno dobri. To kažem zato što je savladavanje priliva preko 100 odsto na nivou Srbije“, kazao je on.

Upitan o relazaciji jedinstvenog programa za rešavanje starih predmeta koji je usvojen još 2013. godine, Milojević je kazao da je to „ambiciozan program“ i da nije u potpunosti zadovoljan njegovim sprovodjenjem.

„Mi smo rekli da svake godine mora da bude rešeno 20 odsto starih predmeta. Medjutim, to se ne dešava. Ogroman je priliv, sudije imaju mnogo predmeta koji su po zakonu hitni. Ali kada se pogledaju malo širi rezultati, u materiji izvršenja sada imamo oko 140.000 predmeta starijih od deset godina, a ta brojka je iznosila 1,4 miliona do pre neku godinu“, rekao je Milojević.

On je kazao i da su sudije vrednovane po kriterijumima i merilima kvantieta i kvaliteta i da je većina dobila ocenu da „izuzetno obavlja sudijsku funkciju“.

„Znam da mnogi imaju primedbe na sudije, da misle da su nestručne, ali ja vam garantujem da su sudije u Srbiji veoma kvalitetne. Mi imamo oko 2.600 sudija i normalno je da nisu baš svi dobri, u svakom žitu ima kukolja, ali u toku ove godine pokrenuta su tri postupka protiv sudija zbog korupcije“, rekao je Milojević.

On je istako da će 2019. godina biti i godina izbora predsednika svih sudova u zemlji, jer većini ističe mandat u maju ili januaru.

Milojević je kazao da je racionalno očekivati da će se nove sudije birati nakon promene Ustava, u drugoj polovini godine, medju njima i novi predsednik Vrhovnog kasacionog suda.

„Ukoliko bi se sada raspisao konkurs, on bi morao ponovo da bude raspisan nakon donošenja novog Ustava. Nije baš zgodno da predsednici sudova budu u v.d stanju jer to može da dovode do zloupotreba“, upozorio je Milojević.

Iako su sudije po rečima Milojevića u prethodnoj godini dobro radile, veliki broj gradjana i dalje se žali zbog povrede prava na sudjenje u razumnom roku.

Na ime naknade štete za povredu prava na sudjenje u razumnom roku gradjanima je isplaćeno 114.358.000 dinara u 2018. godini, što je manje u odnosu na 2017. za oko 55 miliona dinara (2017. isplaćeno 170.000.000).

Milojević je kazao da je za naknadu nematerijalne štete po presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu isplaćeno 14.655.000, što je više u odnosu na prethodnu godinu za oko 1,1 milion dinara.

