Miloš Vučević: „Nemam problema ni sa kim iz Pokrajinske vlade“

NOVI SAD – Gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik stranke SNS Miloš Vučević demantovao je danas navode o lošim odnosima sa predsednikom Vlade AP Vojvodine Igorom Mirovićem.

„Što se tiče saradnje Igora Mirovića i mene rekao bih da je vrlo dobra. Ako bih ocenjivao od jedan do pet, onda je to četiri plus, i da smo to pokazali godinama unazad brojnim zajedničkim aktivnostima i investicijama“, poručio je Vučević komentarišući navode o lošim odnosima između dva nivoa vlasti.

(Tanjug)

