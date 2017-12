Ministarstvo: U prvoj polovini 2018. elektronski recepti za lekove u celoj Srbiji

Elektronski recept, koji se već koristi na teritoriji Beograda, u prvoj polovini sledeće godine trebalo bi da počne da se koristi u čitavoj Srbiji, izjavio je danas državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović.

On je na sednici Odbora za zdravlje i porodicu Skupštine Srbije rekao da je pored Beograda, korišćenje elektronskog recepta počelo u još 42 zdravstvene ustanove u Srbiji.

„Do ovog momenta je izdato skoro 3,8 miliona recepata na ovaj način, ali i oko 270.000 obnovljivih recepata, tako da ljudi ne moraju svakog meseca da dolaze kod lekara za recept, jer je obnovljiv od jednog do šest meseci“, kazao je Mahmutović.

On je dodao da je planirano da do kraja 2018. godine počne upotreba elektronskih recepata u celoj Srbiji, ali da će, „prema dinamici koja se za to primenjuje, započeti već u prvoj polovini godine“.

Kako je rekao, trenutno se radi i na ažuriranju lista čekanja koje će „sigurno biti skraćene“.

Govoreći o renoviranju kliničkih centara, Mahmutović je naveo da se trenutno priprema projektna dokumentacija za izgradnju bolnice „Tiršova dva“ i da je za nju pronadjena lokacija.

„To će sigurno biti najveća i najreprezentativnija zgrada dečje bolnice u regionu, ali i izuzetno kvalitetna i dobra bolnica“, istakao je Mahmutović.

Podsetio je da je u ovoj godini nabavljeno mnogo medicinske opreme, ističući kupovinu šest akceleratora, uredjaja koji se koriste za zračnu terapiju.“Nadam se da već početkom 2018. godine nećemo više imati liste čekanja za onkološke pacijente“, kazao je Mahmutović.

