Mitrovica strepi: Brisel izaziva nasilje u jedinoj gradskoj ulici gde su Srbi

Srbi iz severne Kosovske Mitrovice od mosta na Ibru nemaju ništa, jer Srba u južnom delu grada nema. Ako most bude otvoren, unutrašnji osećaj sigurnosti Srba na Severu biće narušen, jer preko tog mosta od 1999. do danas uglavnom su dolazile samo loše stvari.

Most na Ibru u Kosovskoj Mitrovici ponovo je postao „slučaj“ kojim se bavi Evropska unija. Prema rečima portparolke visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Maje Kocijančič, Brisel očekuje da sporazum o ponovnom otvaranju glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici bude sproveden — bez daljih odlaganja.

Otvaranje mosta, rekla je Kocijančičeva, doprineće slobodnom kretanju i pomirenju.

Sa druge strane, predsednik Srpske liste i gradonačelnik severne Kosovske Mitrovice Goran Rakić izjavio je da insistiranje portparolke Evropske komisije Maje Kocijančič na otvaranju mosta na Ibru nije zasnovano ni na onome što je dogovoreno u Briselu, niti na valjanoj proceni situacije na terenu.

Rakić je kazao da je veoma važan bezbednosni aspekt zbog kojeg je pitanje mosta u Kosovskoj Mitrovici i postalo tema u briselskom dijalogu. Presudnu reč u proceni bezbednosnih prilika na mostu ima gradonačelnik severne Kosovske Mitrovice, rekao je Rakić i dodao da ne vidi da su se stekle ni bezbednosne niti bilo koje druge pretpostavke da most bude otvoren.

Novinar sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević kaže da je najveći broj zvaničnika EU na albanskoj strani.

„Najveći deo zvaničnika EU, rukovođeni američkim interesima, bez prestanka podržavaju neodrživi projekat Kosova. Taj most je apsolutna besmislica koja sada služi da se prave incidenti. Šta mi dobijamo tim mostom? Niko od Srba ne može da pristupi imovini južno od Ibra. Južno od Ibra ne živi ni jedan jedini Srbin, sem sveštenika u Crkvi Svetog Save. Dakle, sve je to skup paradoksa i besmislica“, kaže Rakočević.

Preko tog mosta od 1999, nastavlja Rakočević, u većini slučajeva dolaze samo loše stvari.

„I onda je unutrašnji osećaj svakog čoveka u Mitrovici ugrožen i taj unutrašnji osećaj moramo poštovati, moramo čuvati tu jednu jedinu gradsku ulicu koja nam je ostala na Kosovu i Metohiji“, kaže Rakočević.

Prema rečima politikologa iz Gračanice Stefana Filipovića, kao inicijator otvaranja mosta na Ibru EU treba da snosi i odgovornost jer je to bezbednosno pitanje.

„Insistiranje na otvaranju mosta baš u ovom trenutku može da ima jaku političku simboliku. U medijima možemo da čujemo različite informacije o nekim idejama o podelama i razgraničenjima i onda oni hoće da pošalju poruku da nisu za to i baš zato insistiraju da most bude otvoren. Ali mislim da oni nisu izvršili bezbednosnu analizu, da bezbednosna situacija na Severu nije na zadovoljavajućem nivou. Postoji mogućnost da i institucionalno i vaninstitucionalno dođe do nasilja“, kaže Filipović.

Kada kaže institucionalno nasilje, Filipović misli na kosovske specijalne jedinice, a neinstitucionalno nasilje mogu da izazovu ekstremisti zbog postojanja velike etničke distance u Kosovskoj Mitrovici. Prema njegovim rečima, zvaničnici u Briselu nisu dovoljno razmišljali o tim tendencijama.

(Sputnjik)