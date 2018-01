Moderne mame sve više praktikuju starinski porođaj, iako on nosi veliki rizik

Moderne mame se sve češće odlučuju za starinski način porađanja, pa umesto u bolnicama, rađaju kod kuće uprkos opasnostima koje takva odluka nosi, jer im je u slučaju komplikacija jedino rešenje da zovu Hitnu pomoć.

Srećom, procenat porođaja van bolnica još nije zabrinjavajući. Statistika kaže da je tokom 2016. godine 127 mališana prvi put zaplakalo van bolnice, a prošle godine je taj broj bio još veći.

Prof. dr Snežana Rakić, načelnik porodilišta GAK “Narodni front”, kaže da porođaj kod kuće u Srbiji zakonski nije zabranjen, ali nije ni dozvoljen, te mame koriste tu rupu u zakonu i porađaju se u poluilegalnim uslovima, što može da bude veoma rizično po živote majke i bebe.

– Porođaj kod kuće kod nas nije zakonski regulisan, a sve što nije zabranjeno može da se radi. Te porođaje rade babice koje idu od jedne do druge pacijentkinje i porađaju ih u kadama. Babica sačeka da se žena porodi, nakon čega majka sa detetom stiže u zdravstvenu ustanovu gde se mališani uvode u matičnu knjigu rođenih. Kada dođu u porodilište, kažu da se žena sama spontano porodila, ne spominju ni babicu ni šta se zaista dešavalo. Mi smo ne tako davno imali tri žene koje su nakon porođaja kod kuće stigle u “Narodni front” u životnoj opasnosti. Jedva smo uspeli da ih reanimiramo – objašnjava prof. dr Rakić.

Prema njenim rečima, najveća opasnost koju sa sobom nosi porođaj kod kuće jeste da žena iskrvari, od čega može da umre.

– Nekada posteljica ne može da se odvoji, a babica ne može da je odljubi i nastaju komplikacije. Tada se hitno odlazi u najbliže porodilište, ali s obzirom na to da nekada i minuti odlučuju, postoji veliki rizik da pacijentkinja umre. Kada dođu nakon takvog porođaja, mame prvo dobiju zaštitu od tetanusa jer ne znamo čime i na koji način su porođene. Mi od njih vrlo često i ne saznamo da je bio dogovoren porođaj kod kuće, jedan dobar deo njih to krije. Ovakav porođaj rizičan je i za bebu, koja može da se zaglavi, može da se ukaže potreba za carskim rezom ili da dođe do neke druge komplikacije – objašnjava profesorka.

U prilog tome zašto je bezbednije porađati se u bolnici, govori i činjenica da je tokom čina rađanja u sali sa porodiljom najmanje četvoro stručnih ljudi – babica, lekar, lekar na specijalizaciji, dežurni anesteziolog i po potrebi internista.

Profesorka Rakić kaže da je porođaj kod kuće moguć, ali samo ako bi bio sprovođen u kontrolisanim uslovima i ako bi bio zakonski uređen.

– Porođaji kod kuće se rade u razvijenijim zemljama, u Skandinaviji na primer, ali u kontrolisanim uslovima. Kada je takav način rađanja dogovoren, mora da postoji odgovarajuća logistika. To znači da mora da se obavesti najbliže porodilište da se u okolini takav porođaj odvija, ispred kuće mora da bude organizovan sanitet za prevoz do bolnice ako nešto pođe po zlu, i da se obavesti policija, da budu prohodni svi putevi do bolnice. To kod nas nije tako, majke i babice to rade na svoju ruku, mimo zakona o zdravstvenoj zaštiti – tvrdi prof. dr Rakić, a prenosi Blic.

Mnoge poznate dame u svetu, ali i neke u Srbiji porodile su se kod kuće, kao Žizel Bundšen, Alison Hanigan, Alanis Moriset, Sindi Kraford, Demi Mur, Meril Strip, Džulijen Mur, Dženifer Koneli, Pamela Anderson, Džoeli Fišer…

Tu su i naše dame: Milica, supruga Nebojše Glogovca, Jelena, supruga Slobodana Ćustića, voditeljka Slagalice Danijela Pantić…