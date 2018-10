MUP: Apel da se rastinje ne spaljuje

BEOGRAD – Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenim prostorima, jer je to u prethodne dve nedelje dovelo do povećanja broja požara za čak oko sedam puta u odnosu na isti period prošle godine.

Od početka oktobra na teritoriji Republike Srbije došlo je do 1.431 požara na otvorenom prostoru, dok je u istom periodu u 2017. godini taj broj iznosio 216, navodi se u saopštenju.

Samo tokom vikenda za nama na teritoriji Beograda, pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade imali su ukupno 130 intervencija, od čega je bilo 120 požara na otvorenom prostoru.

„Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje bilo koje vrste otpada na otvorenom prostoru. Za prekršioce ovog zakona su predviđene novčane kazne i to za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara, dok je za pravna lica taj iznos od 300.000 do milion dinara“, podsetio je Miloš Majstorović iz Sektora za vanredne situacije.

On je apelovao na građane da ne spaljuju nisko rastinje i travu na otvorenom prostoru, jer time pre svega ugrožavaju svoju i bezbednost ljudi oko njih, a širenjem požara može doći i do velikih materijalnih šteta na okolnim objektima.

(Tanjug)