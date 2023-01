MUP: Preventivne mere povodom najave obilnih padavina na jugozapadu Srbije

Sektor Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) za vanredne situacije je danas najavio „pravovremene preventivne mere“ povodom najave Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZS) da se od sutra, 17. do 19. januara u Crnoj Gori očekuju izuzetno obilne padavine koje će zahvatiti i područje jugozapadne i južne Srbije.

MUP je saopštio i da će pratiti razvoj situacije na područjima „gde su evidentirana kritična mesta“.

U saopštenju MUP piše da se od 18. do 21. januara očekuje porast vodostaja reke Lim kod Prijepolja, kao i Ibra kod Raške 18. i 19. januara, zbog čega će pod posebnom pažnjom biti oblast „južno od linije Priboj – Prijepolje – Sjenica – Novi Pazar“.

Sektor za vanredne situacije MUP-a i Javno vodovodno preduzeće „Srbijavode“ preduzeće, naveo je MUP, „pravovremene preventivne mere kako bi ceo sistem zaštite bio podignut na najviši nivo“, a „po potrebi biće angažovano dodatno ljudstvo i mehanizacija, u cilju sprečavanja plavljenja područja, zaštite stanovništva i njihove imovine“.

RHMZS je danas na svom sajtu objavio upozorenje da će od sutra, u utorak, popodne, do jutra u četvrtak, 19 januara, „oblačnost koja će u Crnoj Gori uslovljavati izuzetno obilne padavine (od 100 do 150 miliietara, lokalno i više) svojom periferijom zahvatiti zapadne delove Kosova i Metohije (uz količinu preko 100 milimetara), kao i jugozapadnu Srbiju, naročito oblast južno od linije Priboj – Prijepolje – Sjenica – Novi Pazar, gde će pasti od 40 do 80 milimetara kiše.

Sneg se tih dana očekuje samo na najvećim visinama iznad 1.500-1.600 metara.

U ostalim krajevima Srbije biće znatno manja količina padavina, naveo je RHMZS.

(Beta)

