Na Banovom brdu danas vađenje bombe iz Drugog svetskog rata

BEOGRAD – Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP-a izdvadiće danas avio-bombu zaostalu iz Drugog svetskog rata, koja je pronađena na gradilištu u Nodilovoj ulici u beogradskom naselju Banovo brdo.

Zbog toga će, prema informacijama Gradskog štaba za vanredne situacije, građani iz Nodilove i dela okolnih ulica sutra biti evakuisani, a .

Gradski štab za vanredne situacije izdao je Naredbu o evakuaciji kojom se stanari zgrada u pojedinim ulicama obavezuju da napuste svoje objekte do 7.00, a operacija će početi posle 9.00.

Reč je o ulicama:

– Nodilova br. 2,3,5,7,8,9,11,12,13,15,17 i 19;

– Mirosavljeva br. 1,1a,3,5,7,9,11,13 i 15;

– Paštrovićeva br. 6,8,8a,15,17(stari br.23) i 25;

– Požeška br. 7,9,10,10a,11,12a,13,14,15,17,18 i 19;

– Zrmanjska br. 16,18,20,20a,35,39,41 i 43;

– Vladimira Radovanović br. 2,4,6 i 10.

Gradski štab za vanredne situacije apelovao je na građane da otvore prozore i spuste roletne, evakuišu kućne ljubimce, uklone svoja vozila i postupaju po uputstvima koja su dobili od Gradskog štaba i Sektora za vanredne situacije MUP-a.

Građani koji nemaju gde da se sklone, a nalaze se u zoni opasnosti, do završetka akcije vađenja i odnošenja bombe mogu biti smešteni u Osnovnoj školi „Banović Strahinja“.

Zbog te akcije cela zona je zatvorena za pešački i motorni saobraćaj, zatvorene su za saobraćaj Požeška ulice od broja 1 do broja 26a, Zrmanjska od broja 29 do broja 47 i Paštrovićeva od broja 1 do broja 61, od 06.00 do 17.00.

Tramvaji sa linija 12L2 i 13 biće preusmereni sa Mosta na Adi do okretnice „Gospodarska mehana“, dok autobusi gradskog prevoza neće saobraćati preko Banovog brda.

Tako će :

– autobusi sa linija 23 i 53, u oba smera, saobraćaće: Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška – Blagoja Parovića i dalje redovnom trasom;

– autobusi sa linije 37, 51 i 52, u oba smera, saobraćaće: Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Trgovačka i dalje redovnom trasom;

– autobusi sa linije 49, u oba smera, saobraćaće: Banovo Brdo – Požeška – Đorđa Ognjanovića – Endija Vorhola – Radnička – Svetolika Lazarevića Laze – Savska magistrala – Radnička – Petlja „Radnička“ – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom,

– autobusi sa linije 85, u oba smera, saobraćaće: Banovo Brdo – Požeška – Đorđa Ognjanovića – Endija Vorhola – Radnička – Svetolika Lazarevića Laze – Savska magistrala – Radnička – Petlja „Radnička“ – Most na Adi i dalje redovnom trasom;

– autobusi sa kružne linije 57 saobraćaće: Požeška – Blagoja Parovića – Žarkovačka i dalje redovnom trasom;

– autobusi sa kružne linije 87 saobraćaće na relaciji: Petlja „Radnička“ (kružni tok) – Banovo Brdo na sledeći način:

– u smeru ka Banovom brdu: Petlja „Radnička“ /kružni tok/ – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Strugarska – Obalskih radnika – Radnička – Endija Vorhola – Đorđa Ognjanovića – Požeška – Banovo Brdo;

– u smeru ka Petlji Radnička /kružni tok/: Banovo Brdo – Požeška – Đorđa Ognjanovića – Endija Vorhola – Radnička – Svetolika Lazarevića Laze – Savska magistrala – Radnička – Petlja „Radnička“ /kružni tok/;

– autobusi sa linije 58 i 88 u oba smera, saobraćaće: Bulevar vojvode Mišića – Radnička – Savska magistrala – Svetolika Lazarevića Laze – Radnička – Endija Vorhola – Vodovodska i dalje redovnom trasom.

Da li će eksplozivna naprava biti uništena na toj lokaciji ili će biti prebačena na teren koji je za to predviđen, biće odlučeno posle neposredne provere pripadnika Sektora za vanredne situacije.

