Na Horgošu 2 od danas redovno radno vreme

BEOGRAD -Granični prelaz Horgoš 2, koji je do juče radio produženo do 22 sata, od danas ponovo radi u ranijem režimu – od 7 do 19 časova, potvrđeno je RTS-u u Upravi granične policije.

Integrisani srpsko-mađarski prelaz koji se nalazi u blizini najfrekvetnijeg prelaza na Horgošu, u prethodne dve nedelje radio je produženo zbog gužvi tokom letnje turističke sezone, navodi RTS.

Ostali manji granični prelazi sa Mađarskom – Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Rastina rade takođe od 7 do 19 časova, dok Horgoš, Bački Breg i Kelebija rade 24 sata.

