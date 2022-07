Nadam se da ćemo uspeti da održimo sve kapitalne projekte

BEOGRAD – Gradonačelenik Beograda Aleksandar Šapić predstaviće sredinom avgusta Plan stabilizacije, koji će pored pripreme za zimu, obuhvatiti i konkretne stvari koje se direktno tiču života građana, a u intervju za Tanjug prvi čovek prestonice izražava nadu da, i pored teške situacije, Grad neće morati da odustane ni od jednog kapitalnog projekta.

„Izneću Plan stabilizacije, u 15 tačaka, na sednici Skupštine grada i tu ne mislim samo na neuralgične tačke, na ono što nije dobro, već na sve što nas čeka imajući u vidu situaciju u kojoj je čitav svet zbog rata u Ukrajni”, rekao je Šapić, odgovarajući na pitanje šta će sve plan podrazumevati.

Istakao je da će se prvo uhvatiti u koštac sa najvećim problemima, među kojima vidi javni prevoz, koji, poručuje, ne sme da liči na “Mikijev zabavnik”, precizirajući da na subvencije za javni prevoz, za četiri godine, “ode” milijarda evra.

„To mora da se reši sistemski, to je ogroman novac, koji može da se utroši na važnije stvari“, poručio je Šapić.

Jedan od ciljeva biće mu i da se profit gradskih preduzeća podigne bar na nivo iz 2016. godine, kada je iznosio 11,5 miliona evra.

Plan, takođe, podrazumeva i podizanje i vraćanje dugovanja gradskih opština, navodeći kao primer Lazarevac, opštinu u kojoj, kaže Šapić, 20 godina ljudi ne mogu da odu u penziju, jer nisu uplaćivani porezi i doprinosi.

„I to ćemo rešiti, pokušaćemo da iščistimo sve opštine, da vratimo kredibilitet predsednicima opstina, da ne moraju da kleče ispred gradske, vlasti jer su direktni krosinici budžeta“, rekao je Šapić.

Na pitanje da li će neki od gradskih projekata trpeti zbog krize, izražava nadu da će Beograd uspeti da zadrži kapitalne projekte, i naglašava da ne treba odustajati ni od jednog – ni od završetka obilaznice, izgradnje mosta preko Vinče, na Ada Huji, ni bicklističkog mosta na Adi, ni od zamene starog železničkog mosta.

„Nadam se da su to stvari od kojih nećemo odsutati“, rekao je Šapić i dodao da je sa predsednikom Aleksandrom Vučićem pričao o ličnoj ideji i potrebi da se most i tunel grade paralelno ili približno, kako bi što pre povezali dva dela grada – Novi Beograd i Karaburmu.

Kaže da će biti smena u Gradu, zbog toga što želi da preuzme odgovornost, a da bi to mogao, mora podrobnije da sagleda i šta ga je sačekalo pored mnogo dobrih stvari.

„Tu sam da pokušam da napravim sistem, da ga dignem na viši nivo, i da on funkcioniše i posle mene“, naglasio je Šapić i dodao da grad ne može da se vodi “kao trafika”, već kao veliki sistemi, koji se teško menjaju, ali kada se promene idu pravim putem bez obzira ko ih vodi.

„Samo tako mogu da ostavim trag. To nekada ljudi ne mogu da vide odmah, i zato se sa vremenske distance govori o onima koji su obeležili neki peorid. Nekada građani smatraju da je nešto normalno i logično a tek posle shvate koliko je nešto veliko“, naveo je Šapić.

Na pitanje da li se upoznao sa situacijom u gradu, i šta je prepoznao kao problematično, odgovara da je potrebno šest meseci do godinu dana da se postave stvari na način na koji bi sve trebalo da funkcioniše, a Grad će, dodaje, voditi kao da je “njegov”, iako mu to neki zameraju, i pojašnjava šta to znači:

„Ponašaću se kao da je grad moja kuća. Domaćinsko vođenje je važno, jedini pravi način da vodite nesto što pripada građanima, jer svoje čuvate i nastojite da sve ostavite u što boljem stanju. Da, kada jednog dana ne budem tu, onaj ko dođe kaže – Beograd je sada bolji u svakom segmentu“.

Najavljuje da će od septembra krenuti sa konkretnim koracima i da će se truditi da što više bude prisutan na mestima gde se radi, u želji da napravi sistem kroz koji će imati uvid u situaciju, a da građani mogu kroz institucije sitema da dođu do rešenja za svoje probleme.

“Imaćemo jedan telefon, otvorićemo gradske kuće gde će Beograđani moći da se raspitaju o svemu, imaće beogradsku karticu. Razgovaramo sa ‘Poštom’, da se porezi plaćaju na šalterima, da se olakša građanima“, rekao je Šapić.

Ističe da svako mora da ima “adresu” na koju može da se obrati, ako ima problem, da mu se kaže na koji način će on biti rešen ili da ne može da se reši, što je nekada realnost.

Dodao je da želi da ima tim koji će, kako kaže, kontrolisati sam sebe, odnosno sve zajedno – javna preduzeća, radove na ulici, komunalne policajce, divlju gradnju, jer samo tako mogu da budu na usluzi građanima.

“Ako uspem da napravim tu vrstu sistema, onda je potpuno nebitno ko može da dođe do mene, a ko ne, jer moj posao nije da idem od čoveka do čoveka i da mu završam stvari. Moram da budem gradonačelnik svih Begorađana, i onih koji nisu glasali za mene, da uradim sve, da čitav gradski sitem bude dostupniji, jednostavniji, efikasniji”, rekao je Šapić i napomenuo da zna kako to da uradi, jer je uspeo na Novom Beogradu.

Na pitanje kakvu saradnju očekuje sa budućom vladom, kaže da očekuje brzo formiranje kabineta u Nemanjinoj 11, te da će Grad i vlada, kao partneri, pa i kao “jedno telo” na istom putu dobro sarađivati i isporučivati rezutlate u teškom vremenu.

Upitan gde vidi sebe za godinu ili dve, (budući da se u javnosti spominje mogućnost prevremenih beogradskih izbora), odgovara da sebe vidi – na istom mestu, jer su mu ambicije vezane za Beograd, uz podršku građana, ako bude dobro radio.

„Moje ambicije vezane su za Beograd, neozbiljno bi bilo da se programirate na šest meseci, godinu dana, da li će izbori biti za šest meseci ili ne, videćemo. Svako ću se truditi bez obzira koliko budem gradonačelnik da udejm u procese za koje je potrebno duže vreme i da onome ko dođe iza mene istrasiram put na kojem će mu biti lakše“, naveo je Šapić koji je pre mesec dana stupio na novu dužnost.

Na pitanje da li će i sa pozicije gradonacelnika, uložiti dodatni napor da se ukaže na značaj i rad fondacije „Budi human“ koju je osmislio i osnovao i koja ima fantasticne rezultate, kaže da neće, jer vec dugo o njoj u medijima ne govori osim kad se insistira, ali ne zato što ne bi mogao da doprinese, već zbog pojedinaca koji su zbog svjih političkih interesa u stanju da upropaste takvu organizaciju, misleći da bi time naneli njemu politicku štetu.

„A upravo ta fondacija postala je svetski prvak po efikasnosti, i po prikupljenim sredstvima. Pomogli smo lečenje 2.000 ljudi i dece, prikupili više od 20 miliona poruka, i 80 miliona evra, a to su fascinantne brojke”, rekao je Šapić i upitao da li je neko svestan koliko bi novca prikupili u jednoj Americi sa 330 miliona stanovnika da je odziv građana veliki kao u Srbiji.

“Ne postoji organizacija u zemlji sa tolikim poverenjem i odzivom ljudi, kao ‘Budi human’. Ona je moje životno delo, veće od svake politike i karijere, moja je obaveza da to opstane i preživi i da je zaštitim na sve moguće načine, jer štiteći nju štitim i mnoge dečije živote koje ona spasava”, rekao je Šapić.

Na konstataciju da je sa njegovim dolaskom uvedena nova praksa u komunikaciji medija sa gradskim institucijama, što im u nekim situacijama otežava rad, a po oceni nekih i kontroliše izveštavanje o radu gradskih službi, Šapić navodi da kontakt ne može da oteža kada sve što nekoga zanima postoji na jednoj adresi.

Kako kaže, važna mu je istinitost i tačnost informacija, želja da svi imaju pravu informaciju, a ne onaj međi koji ima kontakt sa nekim direktorom ili službom, a cilj “maksimalno operativan, a jednostavniji sistem“.

(Tanjug)

