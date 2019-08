Najtopliji deo leta je pred nama: Tropski talas u avgustu, temperature do 38 stepeni

U Srbiji će danas i narednih dana biti vrlo toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 34 do 38 stepeni. Samo će u četvrtak i petak na severu i zapadu zemlje uz više oblačnosti biti malo prijatnije.

Vetar slab do umeren južni i jugozapadni. Danas će se jutarnja temperatura u Srbiji kretati od 13 do 22 stepena, dok će najviša dnevna biti od 33 do 36 stepeni, saopštio je RHMZ.

I u Beogradu sunčano i veoma toplo, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

Kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u četvrtak krajem dana, tokom noći i u petak ujutru ponegde na severu i zapadu Srbije, a u petak posle podne mogući su samo u brdsko-planinskim predelima.

Meteorolog Nedeljko Todorović je rekao za RTS da je pred nama najtopliji deo leta. Dodaje da bi u poslednjim danima pred osveženje koje dolazi 14. ili 15. avgusta temperatura u nekim mestima mogla da dostigne i 38 stepeni, pre svega na jugu Srbije.

Kada je o izgledima vremena do kraja avgusta reč, Todorović je rekao da se očekuje da će u periodu od 14. do 20. avgusta temperature biti između 28 i 32 stepena uz ređu pojavu pljuskova.

Nakon 20. avgusta opet se očekuje blagi porast temperature.

Zbog visokih temepratura u Beogradu će biti postavljene cisterne sa vodom na najprometnijim mestima.