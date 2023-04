NALED: Frilenseri mogu da sačekaju portal za elektronsku prijavu poreza, kamata se neće …

Radnici na internetu, frilenseri, mogu da sačekaju sa uplatom poreza da počne da radi portal za elektronsku prijavu poreza, a za taj period neće se obračunati kamata, rekao je danas Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) Ivan Radak.

„Došao je trenutak da frilenseri po novom modelu prijave i plate porez za prvi kvartal i to bi morali da učine tokom aprila, ali doneta je odluka da mogu da pričekaju do početka rada portala, preko kojeg će to moći da urade elektronski“, rekao je Radak za RTS.

Dodao je da će „frilenseri“ tada moći elektronskim putem da se prijave na osiguranje, dobiće jednostavnu uplatnicu, s jednim računom, jedan iznos uplaćuju i tako rešavaju sva pitanja oko poreskih obaveza.

Kamate neće biti obračunate za one koji prijave i uplate porez u roku od 30 dana od početka rada portala, u drugom kvartalu ove godine.

Frilenseri koji to žele, prijavu mogu da podnesu već danas na postojećoj PP OPO prijavi ili da sačekaju početak rada portala i novu PP OPO-K prijavu.

„PP OPO poreska prijava postoji odavno i može da je koristi onaj ko već sada želi da prijavi i plati porez za prvi kvartal, a PP OPO-K je prijava koja će se popunjavati putem portala“, objasnio je Radak.

Ove dve prijave su iste u gornjem delu gde su osnovni podaci, a u donjem delu je druga prijava jednostavnija.

„U PP OPO prijavi je morala da se unese šifra svake vrste prihoda i broj dana i broj sati i osnovicu za porez i osnovicu za doprinose, a kod PP OPO-K je prijava jednostavnija, unosi se samo iznos ostvarenih prihoda i zaokružuje koji je model od dva izabran i da li je obveznik zdravstveno osiguran“, rekao je Radak.

Prilikom prijave poreza u svakom kvartalu može da se izabere da li se porez plaća po opciji 1, ili opciji 2, u zavisnosti od ostvarenih prihoda.

„Mi smo pravili računicu i videli da je granica negde oko 160.000 dinara. Ako zaradjujete 153.000 tokom meseca, bolja je opcija 1, imaćete niži porez, a ako ste iznad tog nivoa, bolja vam je opcija 2“, objasnio je Radak.

Porez je sada oko 20 odsto za opciju 2, a bio je preko 40, dok je za početne iznose oko šest-sedam odsto.

Na portalu će frilenseri moći i da procene da li su zaista frilenseri, odnosno da li se mogu oporezivati prema tom modelu.

Portal će sam izbacivati i koja je opcija najpovoljnija za korisnika nakon što popuni polja o tome ko je isplatilac, u kom je statusu korisnik (zaposlen, nezaposlen, student, penzioner), da li je rezident, da li ima zdravstveno osiguranje.

Portal će, bez obzira na to u kojoj je valuti unet iznos prihoda, obračunati porez u dinarima.

„Na portalu možete otvoriti svoj nalog i tu da redovno unosite svoje prihode i sistem to sve obradi. Vrlo je jednostavno, svako može to da koristi“, rekao je Radak.

U Srbiji ima oko 10.000 frilensera, odnosno toliko ih je registrovano. Oni ostvaruju prihode tako što saradjuju sa fizičkim licima, domaćim ili stranim, i sa stranim firmama.

(Beta)

