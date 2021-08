Nastavlja se suzbijanje komaraca sa zemlje u Beogradu

BEOGRAD – Sektor ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ saopštio je da i danas nastavlja akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje na javnim površinama na teritoriji grada Beograda.

Tretman suzbijanja komaraca sprovodiće se u periodu od 19:30 do 24:00 časa i obuhvatiće sledeće lokacije: jezero Veliko blato, Ovčanski Sebeš, Reva, Banjička šuma, Šumice, Hajd park, Košutnjak, Topčiderski park, Topčidersko groblje, Krnjača, Partizanski blok, Braća Marić, od Tabanovačke do Vitanovačke ulice, od Vitanovačke do Kružnog puta Voždovac, Medaković 2, Braće Jerković, Stepa Stepanović, Indire Gandi, Braće Srnić, Šumice, Lekino brdo, Konjarnik, Cvetanova Ćuprija, Vojvode Vlahovića, Zemun Polje.

(Tanjug)

