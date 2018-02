Ne da se zima: Stižu nam ledeni dani i olujni vetar

Od nedelje pa sve do 1. marta na području Srbije očekuju se ledeni dani, u kojima se temperature neće dizati iznad nule.

U jutarnjim satima biće umeren, lokalno i jak mraz, a u većini mesta u zemlji temperature će se kretati od -10 do -5 C, dok će dnevna temperatura biti od -6 do -2 C saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

U nedelju 25. februara i početkom naredne sedmice očekuju se nove snežne padavine uz formiranje, odnosno povećanje visine snežnog pokrivača. Očekivana visina snega je od 5 do 10 cm na severu, od 10 do 20 cm u ostalim predelima, a na planinama lokalno i više.

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ujutru i sa susnežicom, samo u Timočkoj Krajini, na severu Vojvodine i na planinama sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Češće padavine očekuju se ujutru i pre podne, preciziraju u RHMZ. Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području mestimično i jak, jugoistočni i istočni, na jugu Banata povremeno sa udarima olujne jačine.

Uz jak i olujni vetar na planinama istočne Srbije moguća je pojava snežnih nanosa. Jutarnja temperatura od -1 do 4 C, najviša dnevna od 1 C na severu i u Timočkoj Krajini do 8 C u centralnim i južnim krajevima.

U Beogradu će sutra biti pretežno oblačno, veći deo dana bez padavina, samo je povremeno moguća slaba kiša, a ujutru i susnežica. Očekuje se umeren vetar, povremeno i jak, jugoistočni, a jutarnja temperatura će biti oko 1 C, dok će najviša dnevna dostići oko 4 C.

U petak u većem delu Srbije se očekuje prestanak padavina, samo će se u Timočkoj Krajini zadržati oblačno vreme sa snegom. U subotu na severu suvo, u ostalom delu sa slabim padavinama. Od nedelje veoma hladno uz nove snežne padavine i formiranje, povećanje visine snežnog pokrivača. U jutarnjim satima umeren i jak mraz, a dnevna temperatura ispod nultog podeoka.

(Tanjug)