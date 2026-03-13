Nikezić (SSP): Građani u Srbiji plaćaju najskuplje gorivo jer je akciza najveća u regionu

Potpredsednik Stranke slobode i pravde Dušan Nikezić danas je izjavio da građani u Srbiji plaćaju najskuplje gorivo jer je akciza najveća u regionu.

On je u saopštenju naveo da je za preskupo gorivo odgovoran predsednik države Aleksandar Vučić.

„Lično ste odgovorni što građani Srbije već godinama plaćaju ‘ludačku’ cenu goriva, jer državni nameti učestvuju sa 55 odstp u ceni dizela i benzina“, kazao je Nikezić.

Dodao je da ne postoji nijedan razlog da dizel danas u Srbiji realno košta 246 dinara, kako je rekao Vučić, ako u Hrvatskoj košta 182 dinara, u Sloveniji 178 dinara, u Crnoj Gori 176 dinara, u BiH 161 dinar, a u Severnoj Makedoniji 160 dinara.

„Budite bar jednom pošteni, pa recite građanima da godinama plaćaju najskuplje gorivo, jer vam je kasa prazna, pa država naplaćuje ubedljivo najveću akcizu u regionu“, poručio je Vučiću Nikezić.

On je predložio da akciza na gorivo odmah bude prepolovljena, na iznos iz 2012. godine.

Tada bi, po rečima Nikezića, gorivo u Srbiji bilo najjeftinije u regionu, a minus u kasi bi mogao da bude nadomešten „ukidanjem koruptivnih dilova“ vlasti.

(Beta)

