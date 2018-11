Nikodijević: BG mnogo uradio po pitanju omladinske politike

BEOGRAD – Grad Beograd je tokom poslednjih pet godina uradio mnogo toga kada je omladinska politika u pitanju, rekao je danas na otvaranju Samita mladih predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević i dodao da je otvoren Naučno-tehnološki park, kao i da je hiljade studenata prošlo kroz program „BG praksa“, saopštio je Beoinfo.

Nikodijević je istakao da su svake godine na „Samitu mladih” primetni boljitak i poboljšanje kvaliteta rada, ali i tematike koja se obrađuje.

„Iz godine u godinu učestvujem u gotovo svim aktivnostima i skupovima koje organizuje Kancelarija za mlade. Zadatak ove kancelarije je, pre svega, da se bavi aktuelnim i gorućim pitanjima i problemima koji muče mlade ljude, ali naravno i da zajednički radimo na rešenjima“, rekao je Nikodijević.

Poručio je da će vrata Grada Beograda uvek biti otvorena za mlade, dok će zadatak Kancelarije za mlade ostati motivisanje i aktiviranje što većeg broja mladih.

„Pomogli smo mnogim mladim ljudima da započnu sopstveni biznis, ali želimo da odemo i korak dalje. To je naša želja u današnje vreme, kada nije potrebno više od računara da se „izađe” na bilo koje tržište“, rekao je on.

Ističe da se od mladih očekuje da budu aktivni, preuzmu inicijativu, da iskoriste sve svoje potencijale i stave ih u funkciju boljeg života svih građana ove zemlje.

„Zašto bismo tražili i skupo plaćali znanje i pamet kada to imamo u svojoj zemlji. Za 20 do 30 godina, polovina zanimanja koja danas postoje u svetu će biti prošlost. Ne bi trebalo da čekamo da se to dogodi, kako bismo započeli proces adaptacije, već bi trebalo da kreiramo budućnost“, dodao je predsednik gradske skupštine.

On je kazao da se od mladih traži da veruju u sebe, budu angažovani i ne čekaju da ih „neko povuče za rukav” jer, kaže, takav sistem više ne postoji nigde u svetu.

„Vidim da se mladi bave i temom „E-sporta”, a postoje tvrdnje da će za 30 ili 40 godina elektronski sport u potpunosti zameniti ovaj sadašnji – „pravi”. Ukoliko se tako nešto zaista dogodi, gledajte da i u tome budemo najbolji i da budemo predvodnici, a ne neko ko će sa strane da posmatra stvari“, zaključio je Nikodijević.

(Tanjug)