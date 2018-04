Niš: Više od 1.000 gradjana na skupu protiv ustupanja gradskog aerodroma državi

Više od 1.000 gradjana Niša protestovalo je danas zbog namere grada da aerodrom „Konstantin Veliki“ ustupi republičkoj vlasti.

Gradjani su na skupu ispred Skupštine grada podizanjem letaka simbolično glasali protiv odluke da aerodrom bude „poklonjen državi“.

Inicijator protesta u Nišu Miloš Bošković kazao je da je sednica Skupštine grada, na čijem je dnevnom redu glasanje o sudbini aerodroma, odložena „jer je valjda odbornike strah da pokažu svoju volju“.

„Odlučili su da ne glasaju kada su videli da se njihov partijski diktat ne slaže sa odlukama gradjana Niša“, rekao je Bošković.

On je kazao da su se o sudbini niškog aerodroma izjašnjavali mnogi predstavnici republičke vlasti, počev od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali da odluka nije njihova, već samih Nišlija.

Rastislav Dinić iz Udruženog pokreta slobodnih stanara kazao je da današnji protest „nije kraj već početak borbe za niški aerodrom“.

„Oni će pokušati da uzmu aerodrom a mi moramo da budemo spremni da u svakom trenutku izadjemo na ulice“, rekao je Dinić.

Po njegovim rečima, najbitnije je da gradjani znaju ko je odgovoran za odluku o sudbini aerodroma.

„Tu odluku ne može da donese ni predsednik, ni premijerka. Mi možemo da je donesemo i zato moramo da svakodnevno podsećamo odbornike da su naši predstavnici i da moraju da zastupaju naše interese“, rekao je Dinić.

Predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju Milan Jovanović rekao je da se Niš bori protiv centralizacije i za gradski aerodrom od 1986. godine.

„Kada je grad preuzeo aerodrom 2000. godine bio je rupa u zemlji. Na sred piste je raslo drvo, jer je aerodrom bio bombardovan i uništen. Grad Niš je stavio kao prioritet da dobijemo donacije i da obnovimo aerodrom“, rekao je Jovanović i dodao da je republika u proteklom periodu kočila razvoj aerodroma.

On je naveo da sva svetska istraživanja govore da se na jedno otvoreno radno mesto na regionalnom aerodromu, u lokalnoj zajednici otvori četiri do sedam radnih mesta i da je to ono što Niš ne sme da izgubi.

Kako je kazao Jovanović, odbornici nisu smeli danas da dodju u Skupštinu grada i glasaju „jer znaju da je odluka o poklanjanju aerodroma pogrešna“.

Učesnici protesta mirno su se razišli posle jednočasovnog okupljanja.

Veće grada Niša donelo je 30. marta odluku o prenosu imovine i upravljačkih prava aerodroma „Konstantin veliki“ državi, ali da bi ta odluka bila punovažna potrebno je da je usvoji i Skupština grada.

Skupštinsko zasedanje zakazano za danas odloženo je do daljeg uz obrazloženje skupštinske službe „da se zbog sve većeg broja dezinformacija koje u javnosti iznose pojedinci i raznorazne interesne grupe o statusu aerodroma, urušava kredibilitet grada Niša“.

