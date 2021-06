Niški sud presudio u korist sindikalca, ali nema sporova za kriminalne radnje koje je obelodanio

Osnovni sud u Nišu doneo je presudu kojom je rešenje o otkazu koje dobio radnik Javno komunalnog preduzeća „Gorica“ i predsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u tom preduzeću Rade Rašović ocenjeno kao nezakonito i obavezao „Goricu“ da ga vrati na posao.

Rašović je svojevremeno bio i predsednik štrajkačkog odbora i jedan od članova radne grupe koja je kontrolisala poslovanje tog preduzeća zaduženog za sahranjivanje, a dobio je otkaz vrlo brzo nakon što je javno ukazao na brojne nedozvoljne radnje u „Gorici“.

U rešenju o njegovom otkazu iz februara 2018. godine je navedeno da je ostao bez posla zbog neblagovoremenog, nesavesnog i nemarnog obavljanja radne obaveze, nekorektnog ponašanja prema pretpostavljenima i zaposlenima, nepoštovanja radne discipline i neopravdanog odbijanja naloga poslodavca.

Rašović je za agenciju Beta kazao da se radilo o čistoj osveti i revanšizmu, što je, dodao je, i sud nedavno potvrdio odbacivanjem svih navoda iz rešenja o otkazu.

Rašović je podsetio da su u isto vreme kada je on dobio otkaz, otkaze dobilo i preostalo dvoje članova radne grupe koja je kontrolisala poslovanje „Gorice“ – Tatjana Bulatović i Zoran Jovanović.

„Oni su takodje u Osnovnom sudu dobili sporove, ali se ‘Gorica’ na te presude žalila i sada očekujemo presude Apelacionog suda. Naši sporovi se privode kraju, a još nije počeo ni jedan proces protiv ljudi iz rukovodstva ‘Gorice’ za brojna kriminalna dela na koja smo ukazivali“, rekao je Rašović.

Podsetio je da su članovi radne grupe koja je formirana rešenje budžetske inspekcije izmedju ostalog ukazali na to da su radnici „Gorice“ od 2015. godine do kraja 2017. godine bili primorani da prave improvizovane sanduke od dasaka i da u njima sahranjuju preminula socijalno ugrožena lica, iako je grad Niš u to vreme izdvajao 24.000 dinara za tu namenu.

„To što su oni pravili je ružno i neprimereno, ali je krivično delo to što ‘Gorica’ nije registrovana da izradjuje sanduke, već samo da ih kupuje i prodaje. Ukoliko je kupila prave, gde su oni završili, to je pitanje“, naglasio je Rašović.

U izveštaju je istaknuto i to da novac od sahrana tih godina nije u celosti uplaćivan na račune „Gorice“, tako da je firma sa 110 zaposlenih u jednom trenutku po različitim osnovama dugovala 800 miliona dinara.

Prema njegovim rečima, članovi radne grupe su u izveštaju naveli i da su poslovi oko izrade spomenika, koje je nekada obavljala radna jedinica „Granit“ dodeljeni bez tendera privatnicima, koji su potom višestruko podigli cene.

„Ta radna jedinica sa 25 zaposlenih, u kojoj sam i ja nekada radio, donosila je ‘Gorici’ godišnji prihod od 100 miliona dinara, a mesečno je za plate svih zaposlenih u preduzeću bilo potrebno devet miliona dinara. Uprkos tome rukovodstvo firme je ugasilo tu radnu jedinicu i posao dodelilo privatnicima“, naglasio je Rašović.

Kako je kazao, „medju kriminalnim radnjama“ koje su navedene u izveštaju nalazi se i to što su rukvodiocima protivzakonito povećane plate nakon otpuštanja pedesetak radnika „Gorice“.

„Otpustili su pedesetak radnika u cilju racionalizacije i smanjenja troškova, a masu zarada nisu smanjili već su taj novac direktori podelili medju sobom. Njih deset do 15 ‘preko noći’ je dobilo za 20.000 neto veću platu“, izjavio je Rašović.

Izveštaj o radu „Gorice“, dodao je, radna grupa dostavila je sredinom 2017. godine tadašnjem gradonačelniku Niša Darku Bulatoviću i Specijalnom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala.

„Bulatović je, iako smo mu dostavili i tri dopune, negirao da je izveštaj dobio, a iz tužilaštva nas niko nakon toga nije pozvao. Niko od članova komisije, niti od svedoka koji su navedeni u izveštaju nije pozvan da svedoči jer je očigledno izveštaj završio u nekoj od fioka“, kazao je Rašović.

Prema njegovim rečima, verovatno su mnogi od dokaza od tada do danas uništeni, ali i ima i onih koji neće moći da budu uništeni ni za narednih „sto godina“.

„Eshumacijom i sada može da se dokaže da su preminula socijalno ugrožena lica sahranjivana u sanducima od dasaka. Spreman sam da istražne organe odvedem do mesta gde su takve sahrane obavljane i da platim eshumaciju 40.000 dinara“, rekao je Rašović.

Dodao je da su članovi radne grupe, zbog ukazivanja na tu kriminalnu radnju saslušavani i podignuta je protiv njih optužnica, iako bi zapravo trebalo da bude obrnuto, da postupak bude pokrenut protiv onih koji su naložili sahranjivanje u improvizovanim sanducima.

Viši sud, istakao je, još mu nije dodelio status uzbunjivača, iako je zahtev za to podneo istovremeno kad je i dobio otkaz u „Gorici“.

Rašović je podsetio da su od 2014. godine do 2018. godine radnici „Gorice“ više puta štrajkovali zbog toga što im nisu isplaćivane plate, topli obrok i naknade za prevoz, a jednom je taj štrajk u kontinuitetu trajao 40 dana i pojedini radnici su spavali na groblju jer nisu imali novac za dolazak na posao.

Podsetio je takodje da je dugove „Gorice“ od 800 miliona dinara pokrio grad iz svog budžeta dokapitalizacijom te firme.

(Beta)

