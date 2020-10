Noćas osam prijava zbog nepoštovanja mera u Beogradu

BEOGRAD – U toku protekle noći zbog nepoštovanja propisanih mera, komunalne službe su napisale osam prekršajnih prijava, pet za ugostiteljske objekte i tri za prodavnice, izjavio je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić.

Radojičić je za Tanjug precirao da je u noći između ponedeljka i utorka kontrolisan 171 ugostiteljski objekat.

Gradonačelnik je naveo da je za vikend kontrolisano 246 objekata, od toga je 41 načinio krivični prekršaj, a od subote do pondeljaka zatvoreno je pet objekata.

Radojičić je rekao i da je od jula u celoj Srbiji kontrolisano 6.235 objekata, od kojih je 244 načinilo prekršaj, a da je 75 odsto kontrola bilo u Beogradu, pa je apelovao na ugostitelje da se pridržavaju propisanih mera.

Kontrole poštovanja mera na javnim mestima sprovode gradske službe, komunalna inspekcija, turisticka inspekcija, sa Republičkom sanitarnom inspekcijom, a u nadležnosti grada je 1.300 ugostiteljskih objekata koji se kontrolišu, pojasnio je Radojičić.

Propisana novčana kazna za kršenje mera za pravna lica je od 50.000 do 100.000 dinara, za preduzetnike od 50.000 do 150.000, a za fižička lica od 50.000 do 150.000 dinara.

Radojičić je rekao da meru skraćenja radnog vremena prodavnica i kafića koju je Grad Beograd doneo, sada prihvataju i drugi evropski gradovi, što je pokazatelj da je ta mera dobra.

„Vremenske prilike i hladnije vreme govore da je zdravstvena situacija dosta ozbiljnija, pa je nošenje maske neophodno, kao i distanca i provetravanje prostorija“, ukazao je Radojičić, koji je primetio da je nošenje maski mera koju Beograđani najteže prihvataju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.