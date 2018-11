Nova vrsta ekstazija je „Ruski rulet“ i sigurna smrt

NOVI SAD – U poslednje vreme primećen je trend sve veće zloupotrebe novo dizajniranih droga koje se najčešće prave na bazi kanabinoida i amfetamina, a pre svega su popularne kod mlađih korisnika, kaže za Tanjug Milan Vlaisavljević, psiholog i direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti „Vita“ u Novom Sadu.

„Poseban rizik kod njih predstavlja to što se one uglavnom prave u neadekvatnim, kućnim laboratorijama, gde ne postoji standardizovani proces izrade i gde se lako može desiti da u pojedinačnim dozama narkotika postoje različite koncentracije aktivne materije, a to nažalost za korisnika može da pravi razliku između života i smrti. Iz tih razloga konzumiranje ovih novih droga jeste jedna vrsta ‘Ruskog ruleta’ sa krajnje neizesnim ishodom i posle samo jednog unošenja droge“, ističe Vlaisavljević.

Naveo je i da je novembar, kao Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti nije prošao bez gubitka još jednog mladoog života usled uzimanja „ekstazija“. Za petnaestogodišnju S. S. iz Aranđelovca, tableta ove psihoaktivne supstance bila je kobna, podseća Vlaisavljević i kaže da je ovaj slučaj samo jedan u „crnom nizu“ koji opominje i postavlja jasno goruće pitanje „hoćemo li dozvoliti da mladi u ljudi u Srbiji umiru od droge svakog dana?“.

„Prevencija jeste najefikasniji način borbe protiv zloupotrebe narkotika, ali je u pitanju dugotrajan proces. Jedan ili dva razgovora s decom ne menja bitno perspektivu, ali kontinuirana i dugotrajna priprema mladih na ovu vrstu izazova odrastanja daje rezultate“ poručuje direktor bolnice „Vita“.

Inače, rezultati istraživanja ove bolnice pokazuju da mladi danas odrastaju u rizičnom okruženju. Na ovo upućuju podaci da čak 74 odsto mladih od 15-30 godina poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi narkotike, a da je 59 odsto njih bila direktno i ponuđena sa nekom supstancom. Oko 29 odsto mladih od 15-30 godina je imalo iskustvo sa drogom. S druge strane, i dalje su prisutne brojne predrasude i zablude poput opravdavanja podele na „lake i teške“ droge kod 2/3 mladih ili ideje da se droga može uzimati kontrolisano i u posebnim uslovima kod vise od 35odsto ispitanih.

(Tanjug)