Nove olakšavajuće mere u Srbiji

U okviru ublažavanja mera donetih u cilju sprečavanja širenja virusa korona, od sutra, 4. maja, ponovo će početi da rade restorani i kafići, kao i javni gradski prevoz u pojedinim gradovima, te međugradski i železnički prevoz putnika.

Tako od ponedeljka počinje sa radom gradski prevoz u Novom Sadu i Kragujevcu, kao i međugradski železnički i drumski saobraćaj, a od 8. maja i javni prevoz u Beogradu i Nišu, uz poštovanje svih mera zaštite, kao i bez upotrebe klime.

Takođe, od pre nekoliko dana parkovi i šetališta mogu biti otvoreni, dok će tržni centri svoja vrata otvoriti 8. maja.

Vrtići će početi sa radom 11. maja, kao i produženi boravak u školama.

Avio-prevoz se obnavlja od 18. maja.

Do ukidanja vanrednog stanja, što je moguće do kraja naredne nedelje, na snazi ostaje svakodnevni policijski čas od 18 sati do 5 ujutru.

Restorani i kafići moći će sutra da počnu sa radom, s tim što će na otvorenom prostoru u baštama biti potrebno držati socijalnu distancu i koristiti zaštitna sredstva, a u zatvorenom prostoru na isti način, uz poštovanje ostalih mera koje su i do sada važile za bilo koji zatvoreni prostor.

U beogradskim lokalima za vikend traju pripreme za početak posla, pa su juče zaposleni u pojedinim restoranima čistili podove, prozore, bašte, razmeštali stolove i stolice, tako da gosti budu na propisanom odstojanju jedni od drugih.

Nadležni za zeležnički prevoz putnika su spremni i, kako kažu, preduzeli su sve mere dodatne zaštite, kako putnika, tako i voznopratnog osoblja.

Pripreme su podrazumevale dodatno čišćenje vozova i dezinfekciju podova, metalnih i staklenih površina, odnosno svih površina sa kojima putnici dolaze u kontakt prilikom putovanja, kao i dodatne pripreme voznih sredstava u pogledu vidnog obeležavanja i definisanja pravila kretanja putnika kroz voz, kao i pravila prilikom ulaska i izlaska putnika.

Voznopratno osoblje nosiće zaštitne maske i rukavice i u svakom vozu će biti dovoljan broj konduktera koji će usmeravati putnike i davati sve potrebne informacije prilikom putovanja.

Putnici su dužni da tokom putovanja, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti Kovid 19, nose zaštitne maske i rukavice na pravilan način jer će im jedino tako biti omogućeno da putuju, odnosno da uđu u voz, i da drže bezbednu distancu.

Na svim putničkim blagajnama, takođe, biće istaknuta uputstva i pravila ponašanja putnika i zaposlenih za vreme trajanja opasnosti od širenja zarazne bolesti Kovid 19.

Javni prevoz u Beogradu krenuće nešto kasnije, u petak, 8. maja, i odvijaće se po fazama, od kojih prva podrazumeva da će se prevoziti isključivo zaposleni, a propisano je ukupno oko 20 pravila o ponašanju putnika.

Osim obaveznog nošenja zaštitne opreme poštovati i socijalna distanca, te da će se ulaziti na jedna vrata i to po principu jedan po jedan.

U vozilu će biti redar koji će kontrolisati da li građani poštuju propisana pravila i voditi računa o broju putnika, te kontrolom bus plus kartice proveravati da li je reč o zaposlenim licima ili ne.

Na duplim sedištima moći će da sedi samo po jedna osoba, a mesta će biti označena nalepnicama, a nalepnica će biti i na podu vozila i označavaće mesta za stajanje i kretanje putnika kroz vozilo.

Kako bi se građanima olakšalo da drže distancu i pridržavaju se propisanih mera, označavanje se vrši i na stajalištima gde se mogu videti iscrtane crvene tačke.

U ponedeljak 11. maja, počinju sa radom i vrtići i moraće da se poštuju propisanih 35 mera, a roditelji će, ukoliko ne budu imali zaštitnu opremu kada dovode decu u vrtić, zajedno sa decom biti vraćeni kućama.

Osim socijalne distance i nošenja zaštitne opreme, jedna od osnovnih mera da će sva deca morati da imaju potvrdu pedijatra da su zdrava.

Nakon prvomajskih praznika većina preduzeća u Srbiji koja su zbog korone „pauzirala“ sa proizvodnjom nastavlja da radi pa će se u narednim danima i nedeljama u fabričkim halama povećavati broj radnika.

Nakon nedavnog relaksiranja mera, oko 400 kompanija ponovo je počelo da radi, na posao u ta preduzeća se vratilo do 1. maja oko 42.000 radnika, a na svom radnom mestu je i dve trećine preduzetnika u Srbiji.

I na Kosovu i Metohiji od sutra stupaju na snagu nove, blaže mere kretanja, pošto se u svim sredinama smanjuje broj zaraženih korona virusom, a povećava broj izlečenih, pa se tako u više gradova ukida karantin, a najavljeno je da će građani imati više vremena za kretanje tokom dana.

