Novi predlozi za evropski put Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa belgijskim premijerom Šarlom Mišelom da mu je Mišel izneo i neke nove predloge koji se tiču evropskog puta Srbije. Premijer Belgije poručio je da ceni iskren i direktan dijalog sa Aleksandrom Vučićem, kao i da Srbiju smatra ključnim činiocem na Balkanu.

„Ne mogu o tim predlozima da kažem nešto više dok to ne bude deo politike EU i dok neki neki drugi faktori ne budu sa tim predlozima saglasni“, rekao je predsednik Vučić.

Primetio je samo da bi ti predlozi mogli biti interesantni u budućnosti.

„Razgovarali smo o evropskom putu i najvažnija tema je da mi imamo najveću prepreku na putu ka EU, a to je sporazum koji treba postići sa Prištinom“, rekao je Vučić.

Ističući da je to za nas teško pitanje, on je rekao da je svom sagovorniku preneo da je Srbija spremna na sporazumna rešenja.

„Lakih rešenja nema. Mi smo spremni za teške odluke, ali treba da postoji kompromis sa obe, a ne sa jedne strane“, precizirao je.

Naveo je da su on i belgijski premijer razgovarali o različitim pristupima određenim rešenjima i problemima, ali da je potrebno da region bude u vrhu prioriteta agende EU

Dodaje da se nada da će biti još susreta, kao i da je pitanje Kosmeta pitanje budućnosti.

„Kao što smo uspeli da smanjimo javni dug, nezaposlenost, da imamo suficit, mislim da i ćemo imati šansu da i teške političke probleme rešimo“, kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je značaj Belgije mnogo veći nego što se to uopšte u regionu razume, a zahvalan je, kaže, premijeru Belgije na tome što smatra da Srbija treba da bude u vrhu prioriteta EU.

„Mišel je, za razliku od mnogih, ne samo čuo, nego i slušao šta je to što mi osećamo, mislimo i što je realno uraditi u budućnosti. Teško mi je da se setim da sam imao razgovor iz koga sam mnogo toga naučio“, primetio je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao i da je pitanje KiM pitanje naše budućnosti, naših mladih, dece…i da je potrebno da rešavamo probleme, kako ih ne bi nasledile buduće generacije, kao što smo mi sada nasledili probleme prethodnih generacija.

Vučić je rekao i da trgovinska razmena dve zemlje raste i da je sada 542 miliona evra, da je rast broja turista iz Belgije 38,5 odsto i da su u razgovoru posebno pohvalili bilateralnu policijsku saradnju.

Da kukamo ne vredi, da se žalimo – nemamo kome

Ako je platforma koju je predložila kosovska vlada ono što Priština nudi kao rešenje za normalizaciju, onda ne znam o čemu uopšte žele da razgovaraju, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić upitan kako komentariše najnoviju ideju Prištine.

„Današnja Politika je dala tačan odgovor na to“, primetio je, ukazujući na pisanje beogradskog dnevnika da prištinska platforma dijalog čini besmislenim.

„Ta platforma predstavlja praktično njihovu poruku: ’Mi imamo sve, sve je u našim rukama ako Srbija hoće da prizna nezavisnost, to je u redu, ako neće onda je kriva za sve‘“, primetio je predsednik.

Rekao je da se nada da će ljudi iz EU razumeti u tome našu poziciju, te dodao da je o tome govorio i s Mogerinijevom prilikom njene nedavne posete Beogradu, te da je pokazao papire, koji su, primetio je, uvek na našoj strani, ali i dodao da nažalost sila nije na našoj strani.

„Ljudi u Srbiji to treba da razumeju, jer mi smo slabiji, ne od Albanaca, već od Amerike i svih koji podržavaju nezavisnost Kosova. Ne pregovaramo mi s Tačijem, već s njihovim zaštitnicima, a to što piše na papiru, šta to njih briga“, primetio je.

